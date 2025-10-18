Rendőrségi feljelentéssel és különös házasságkötéssel folytatódott a 12 évesen behálózott lány története, de a Szőlő utca igazgatója érinthetetlen volt

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az eddig ismert bejelentések és egyéb hivatalos jelzések mellett minimum egy hivatalos feljelentés is született Juhász Péter Pál ügyében – tudta meg a 444.

Kiderítettük azt is, hogy „Sára”, az egyik lány, akit Juhászék a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítettek, 17 évesen, a gyámhatóság engedélyével rendőrségi körözése alatt megházasodott, így kikerülhetett a gyermekvédelmi rendszerből.

Megtaláltuk a másik nőt, akit most prostitúcióval vádolnak. Ugyanabban az otthonban lakott, mint a társa, szinte ugyanaz a történetük. Sőt, nagyon hasonló egy harmadik, fiatalkorúként behálózott nő sztorija is.

Amikor Sára három nap távollét után visszatért a gyermekotthonba, ahol akkoriban lakott, látszott rajta, hogy valami nincsen rendben. A 13 éves lány zavart volt, láthatóan történt vele valami. Az otthon vezetője rögtön sejtette, kivel töltötte az időt.

A később prostituálttá váló Sára történetéről, Juhász Péter Pálhoz, a Szőlő utcai gyermekotthon vezetőjéhez és egy idősebb lányhoz, A.-hoz fűződő viszonyáról nemrég hosszú cikkben számoltunk be. Abban írtunk arról is, hogy 2012-ben a gyermekvédelem jelezte a rendőrségnek, hogy valami nincs rendjén Sára környezetében, és egy pszichológiai szakvélemény szerint felmerülhet a szexuális bántalmazás gyanúja is. A rendőrség akkor Sára anyja ellen kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, a lehetséges szexuális bántalmazás miatt viszont nem indult eljárás. Juhász Péter Pált és A.-t tanúként hallgatták meg.

Ez a mostani történet azonban egy évvel később játszódik, bőven azután tehát, hogy az említett rendőrségi nyomozást megszüntették arra hivatkozva, hogy „a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától sem várható eredmény”.

Sára rajongott nála hét évvel idősebb barátnőjéért, A.-ért, ezt az otthonban dolgozók is tudták. A kislány szobájának fala tele volt A.-ról készült képekkel, Sára az A. által neki kitalált becenevet használta, de az egy évvel korábban, a szakellátásba való bekerülésekor felvett pszichológiai szakvélemény is részletesen foglalkozott Sára és A., a szakemberek szerint „az azonos neműek között általában tapasztalható normál mintázatú kötödésen” túlmutató kapcsolatával.

A lány négy nappal korábban, 2013. június 14-én este lépett ki a budapesti gyermekotthon kapuján, hogy meglátogassa az édesanyját. Amikor másnap nem jött vissza, a szabályoknak megfelelően az otthon jelentette az eltűnését a rendőrségen. Sárát három napig körözték, végül június 18-án önként visszatért a gyermekotthonba.

Másnap az otthon vezetője elküldte a feljelentését a BRFK Bűnügyi Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályának.