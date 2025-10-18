Rendőrségi feljelentéssel és különös házasságkötéssel folytatódott a 12 évesen behálózott lány története, de a Szőlő utca igazgatója érinthetetlen volt

Amikor Sára három nap távollét után visszatért a gyermekotthonba, ahol akkoriban lakott, látszott rajta, hogy valami nincsen rendben. A 13 éves lány zavart volt, láthatóan történt vele valami. Az otthon vezetője rögtön sejtette, kivel töltötte az időt.
A később prostituálttá váló Sára történetéről, Juhász Péter Pálhoz, a Szőlő utcai gyermekotthon vezetőjéhez és egy idősebb lányhoz, A.-hoz fűződő viszonyáról nemrég hosszú cikkben számoltunk be. Abban írtunk arról is, hogy 2012-ben a gyermekvédelem jelezte a rendőrségnek, hogy valami nincs rendjén Sára környezetében, és egy pszichológiai szakvélemény szerint felmerülhet a szexuális bántalmazás gyanúja is. A rendőrség akkor Sára anyja ellen kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, a lehetséges szexuális bántalmazás miatt viszont nem indult eljárás. Juhász Péter Pált és A.-t tanúként hallgatták meg.
Ez a mostani történet azonban egy évvel később játszódik, bőven azután tehát, hogy az említett rendőrségi nyomozást megszüntették arra hivatkozva, hogy „a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától sem várható eredmény”.
Sára rajongott nála hét évvel idősebb barátnőjéért, A.-ért, ezt az otthonban dolgozók is tudták. A kislány szobájának fala tele volt A.-ról készült képekkel, Sára az A. által neki kitalált becenevet használta, de az egy évvel korábban, a szakellátásba való bekerülésekor felvett pszichológiai szakvélemény is részletesen foglalkozott Sára és A., a szakemberek szerint „az azonos neműek között általában tapasztalható normál mintázatú kötödésen” túlmutató kapcsolatával.
A lány négy nappal korábban, 2013. június 14-én este lépett ki a budapesti gyermekotthon kapuján, hogy meglátogassa az édesanyját. Amikor másnap nem jött vissza, a szabályoknak megfelelően az otthon jelentette az eltűnését a rendőrségen. Sárát három napig körözték, végül június 18-án önként visszatért a gyermekotthonba.
Másnap az otthon vezetője elküldte a feljelentését a BRFK Bűnügyi Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályának.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.