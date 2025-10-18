Terézváros nem akar szerencsejáték-hirdetéseket és óriásmolinókat

Az Oktogon egyik házának homlokzatán ez olvasható: „Tibi játszott. Tibi milliárdos lett. Legyél te is Tibi.”

A terézvárosi önkormányzat szerint ezzel a hirdetéssel több probléma is van. Az óriásmolinó elcsúfítja az épületek homlokzatát. (A fideszes Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal nem akarja engedni Budapestnek, hogy fővárosi önkormányzati hatáskörben korlátozza az épületek homlokzatára tett óriási reklámhálókat – mindezt a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva.)

A másik probléma az, amit hirdet a molinó, vagyis a szerencsejáték. Az önkormányzat szerint, ha nem is egy ház homlokzatán, de helyesebb lenne ez a szöveg: „Tibi kaszinózott. Tibi mindenét elvesztette. Ne legyél Tibi.”

Soproni Tamás polgármester egyeztetést kezdeményez a Miniszterelnökséggel arról, hogy a dohánytermékek reklámozásának tiltásához hasonlóan országos szinten korlátozzák a szerencsejátékok hirdetését is. „Képviselő-testületünk már módosította rendeleteit is annak érdekében, hogy fel tudjunk lépni a kaszinókat, sportfogadásokat népszerűsítő közterületi tartalmakkal szemben, és szankcionálni is tudjunk” – mondta a polgármester.

Terézváros egyúttal segítséget nyújt azoknak, akik kóros játékszenvedéllyel küzdenek. A kerületben működő Ébredések Alapítvány ingyenes segítséget nyújt a rászorulóknak, a kerület honlapján pedig egy olyan oldal indult el, ahol minden információ fellelhető a gyógyuláshoz.