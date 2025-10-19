1354 gyémánt, 56 smaragd: egy császárné koronáját hagyták el a Louvre-ból menekülő tolvajok

A hatóságok megerősítették, hogy a párizsi Louvre tolvajai menekülés közben valóban elhagytak egy ékszert a zsákmányukból, és azt is megnevezték, hogy melyik koronaékszerről van szó: az 1850-1872 között uralkodó III. Napóleon feleségének, a spanyol arisztokrata családból származó Eugénia császárnénak az egykori koronáját találták meg (Eugéniának nagyon távoli felmenője volt egyébként az 1270-1272 között uralkodó magyar király, V. István is). Az 1800-as évekből származó koronán arany sasok láthatók, azt 1354 gyémánt és 56 smaragd borítja.

Korábban a francia kulturális miniszter, Rachida Dati egy tévének nyilatkozva beszélt arról, hogy egy ellopott tárgyat elhagytak a menekülő bűnözők, de részleteket nem mondott. Igaz, lapinformációk már akkor arról szóltak, hogy Eugénia koronáját hagyhatták el a menekülő bűnözők.

Dati a France24 szerint egy biztonsági kamera felvételéről is beszélt. Azt mondta: „Láttunk néhány felvételt: négy perc alatt hidegvérűen bejutnak, összetörik a vitrineket, elviszik a zsákmányt, majd távoznak. Semmi erőszak, nagyon profik”. A portál azt is megjegyzi: „a szemtelen rablás mindössze nyolcszáz méterre történt a párizsi rendőrség központjától.”

A Louvre vezetői még mindig nem kommentálták az esetet, jegyzi meg a France24. A rablásról szóló korábbi cikkeink itt és itt olvashatók.