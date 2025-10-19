96-ról 128-ra emelték a létszámot, magyar dartsos is lesz a PDC világbajnokságon

„Ez egy álom beteljesülése. Évek óta ezért dolgozom, és most minden összeállt. Hálás és büszke vagyok, hogy 17 év után én lehetek az első magyar, aki az Ally Pally színpadán dobhat” – kommentálta sikerét a Hungarian Darts Super League döntő tornáját megnyerő Kovács Patrik. Személyében 2008 után először lesz magyar résztvevője a PDC dartsvilágbajnokságnak, amely december 11-én kezdődik, mint közel két évtizede mindig, ezúttal is a londoni Alexandra Palace-ban. A torna záró szakaszára jövőre, 2026 januárjának elején kerül sor, a döntőt 3-án vívják.

Kovács Patrik szombati sikere azok számára, akik a szeptemberi Hungarian Darts Trophy eseményei hallatán figyeltek fel a dartsra, meglepetést okozhatott. Akkor a nemzetközi sztármezőnyben ugyanis a négy magyar induló közül – Kovács ott sem volt – Borbély András dobott nagyot egy 170-es kiszállóval, aki ahhoz is közel állt, hogy legyőzze a topjátékosnak számító Luke Woodhouse-t. Most azonban Borbély hiába dobta meg a torna legmagasabb átlagát 89,76-tal a negyeddöntőben, az elődöntőben 0-1-es szetthátrányból felállva legyőzte őt Kovács Patrik. A másik elődöntőt Kelemen Péter nyerte a meccsnyilakat is hibázó Székely Pál ellen szintén 2-1-re, a finálét 2-0-val hozta Kovács.

Összességében azért nem váratlan Kovács Patrik sikere, mást ne mondjunk, többször is volt már az év dartsosa, először például 2017-ben, és több WDF-vb-n is indult, így tavaly is. Illetve Hungarian Darts Trophyn is játszott már, sőt 2023-ban kis híján továbbjutott, csak döntő szettben, meccsnyilakról esett ki az osztrák Rowby-John Rodriguezzel szemben.

Az eddigi első és utolsó magyar résztvevő PDC vb-n Bezzeg Nándor volt 2008-ban. Hogy ismét lesz, az nem kis részben annak köszönhető, hogy a szervezet az eddigi 96-ról 128-ra emelte a létszámot, így a magyar dartsosoknak nem regionális, közép-európai selejtezőkön kellett küzdeniük a szereplésért, hanem kaptak egy fix kvótát. Kovács Patrik ellenfele a londoni első fordulóban a legmagasabban jegyzett 64 játékos valamelyike lesz. A létszámemelésnek hála a 32 topdartsos nem fog pihenni a nyitó körben sem, így a magyar induló akár a címvédő angol szuperklasszist, Luke Littlert is kifoghatja.

A szombati eredmények

Székely Pál (69,49)–Vida Mihály (67,88) 2:0 (3–1, 3–1)

Prés Nándor (72,08)–Kelemen Péter (75,74) 0:2 (2–3, 2–3)

Kovács Patrik (84,90)–Jehirszki György (83,49) 2:1 (3–1, 2–3, 3–2)

Borbély András (89,76)–Jagicza Gábor (83,22) 2:0 (3–2, 3–0)

Székely Pál (84,78)–Kelemen Péter (82,04) 1:2 (3–1, 2–3, 2–4)

Kovács Patrik (81,07)–Borbély András (83,85) 2:1 (0–3, 3–1, 3–1)

Kelemen Péter (78,28)–Kovács Patrik (82,10) 0:2 (2–3, 1–3)