Ma is fagyott, hétfőn is fog, ebből még akár mínusz 5 is lehet

A fagyos vasárnap hajnal után hétfő hajnalban is több helyen fagyra kell számítani, de napközben fokozatosan melegszik a levegő, kedden már 21 fok is lehet.

A HungaroMet előrejelzése alapján vasárnap döntően derült idő várható, csak kevés helyen fordulhatnak elő felhősebb körzetek. Délután az északkeleti megyékben gomolyfelhők képződnek, nyugat felől pedig fátyolfelhőzet érkezik. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 15 fok között várható, késő estére viszont 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétfő hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +5 fok között valószínű, de az északkeleti, hidegre hajlamos helyeken -5 fok is lehet.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Hétfőn napközben délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a fátyolfelhőzet, ami egyre nagyobb területen szűrheti a napsütést. Északkeleten ugyanakkor az esti órákig derült marad az ég. Csapadék nem várható, délutánra 11-16 fokra melegszik a levegő.

A hét további részében enyhülés jön, kedden 20-21 fokot is mérhetünk az ország déli és délnyugati részein.