Bostontól Rómáig tüntettek Trump ellen, New Yorkban több mint 100 ezren vonultak utcára

Több mint 2500 amerikai és európai városban több százezren tüntettek Donald Trump ellen szombaton. A No Kings (Nincsenek királyok) nevű, baloldali szervezeteket tömörítő koalíció által szervezett események közül a New York-i tüntetéseken voltak a legtöbben, a helyi rendőrség becslései szerint több mint 100 ezren.

Az egyik New York-i tüntetésen részt vett az amerikai szenátus demokrata képviselőcsoportját vezető Chuck Schumer is. A szenátor egy „oldjuk meg az egészségügyi válságot” feliratú táblával vonult, az X-re pedig azt írta, az Egyesült Államokban nincsenek diktátorok, és nem hagyják, hogy Trump továbbra is aláássa az amerikai demokráciát.

Tüntetők a New York-i Times Square-en Fotó: GORDON DONOVAN/NurPhoto via AFP

A washingtoni tüntetés vezérszónoka Bernie Sanders vermonti szenátor volt. A politikus azt mondta, nem azért tüntetnek, mert utálják az Egyesült Államokat, hanem azért, mert szeretik.

Az Egyesült Államokban több mint 2500 helyszínen vonultak utcára az emberek, köztük San Franciscóban, San Diegóban, Atlantában, Houstonban és Bostonban is. A No Kings csoport már júniusban is szervezett egy ilyen napot, akkor összesítve több több mint ötmillió ember vonult utcára.

Külföldön is tartottak szimpátia-tüntetéseket. Többek között Berlinben, Londonban, Madridban, Párizsban és Rómában is utcára vonultak az emberek, a kanadai Torontóban pedig „el a kezekkel Kanadától” feliratú táblákkal demonstráltak.

Trump hívei azzal vádolták a szervezőket, hogy kapcsolatban állnak a szélsőbaloldali Antifa mozgalommal, és a mostani eseményt „Amerika-ellenes gyűlöletgyűlésnek” nevezték. A megmozdulásokra az elnök is reagált a Fox Newsnak adott, vasárnap adásba kerülő interjújában. „Egy király! Ez nem színjáték” – mondta a szombati előzetesben. „Tudják, királynak neveznek engem. Nem vagyok király.” (via BBC, New York Times)