Dobj el mindent, új videót posztolt az örmény miniszterelnök!!4!4!

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

A közösségi médiában a politikusoknak már nem elég a poltikai üzenetekről kommunikálni, influenszerként kell viselkedniük, próbálnak is alkalmazkodni az új trendekhez. Íme néhány példa arra, hogyan igyekeznek – kommunikációs csapataik segítségével – kitűnni a közösségi média tartalomcunamijából:

Orbán Viktor italian brain rot – olasz agyrohasztó – mémeket posztol.

Nagy István Labubut unboxingol.

Karácsony Gergely „apuként” jelenik meg.

Magyar Péter a portugálok elleni Szoboszlai-gólnak örül.

De nekik mindannyiuknak rá kell kapcsolniuk, ha fel akarnak zárkózni Nikol Pasinjan örmény miniszterelnökhöz, aki egészen igéző videókat posztol.