Dobj el mindent, új videót posztolt az örmény miniszterelnök!!4!4!

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A közösségi médiában a politikusoknak már nem elég a poltikai üzenetekről kommunikálni, influenszerként kell viselkedniük, próbálnak is alkalmazkodni az új trendekhez. Íme néhány példa arra, hogyan igyekeznek – kommunikációs csapataik segítségével – kitűnni a közösségi média tartalomcunamijából:

De nekik mindannyiuknak rá kell kapcsolniuk, ha fel akarnak zárkózni Nikol Pasinjan örmény miniszterelnökhöz, aki egészen igéző videókat posztol.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld Nikol Pasinján trend influenszer örményország közösségi média tiktok miniszterelnök instagram
Kapcsolódó cikkek

A magyar politikai elit digitális harcosai most aztán szétinfluálják a fiatalokat

Ha volt is olyan fiatal a közösségi oldalakon, aki ellen tudott állni az ötvenes stricinek, egészen biztos, hogy a Wing Tsun Kung Fu-t művelő Simicskónak és a bábozó Takács Péternek nem fog tudni ellenállni.

Mészáros Juli
INTERNET

Az „agyrohasztás” az év szava az Oxford szótárnál

A brain rot jött a rizz után. Érti, aki érti.

Haász János
ÉLET

Orbán Viktor: Tung tung tung tung sahur beugrott ebédszünetben

Dolgozik a miniszterelnök kommunikációs stábja.

Benics Márk
agybaj

Kocsányon lógó szemekkel nézed a kicsomagolós videókat? Ne aggódj, én is!

Az unboxing videók soha nem mennek ki a divatból, időről időre mégis felpörgeti őket egy-egy trend – most éppen a Labubuk. De miért imádjuk őket?

Diószegi-Horváth Nóra
életmód

A miniszterelnök pénisze is téma az örmény pancserpuccsban

Nikol Pasinján azt üzente a katolikosznak, hogy hancúrozzon inkább a nagybátyja feleségével.

Bábel Vilmos
külföld

Az örmény miniszterelnök kész megmutatni a péniszét az egyház vezetőjének, hogy bebizonyítsa a kereszténységét

Nikol Pasinján szerint katolikosz eltitkolt gyereke lehet.

Czinkóczi Sándor
vallás

Örmény katasztrófa, azeri vérszem – lesz-e bárki, aki megállítja a Kaukázus legerősebb emberét, Ilham Aliyevet?

A karabahi örményeket szinte az utolsó emberig elzavarták, de az kérdéses, hogy Azerbajdzsán megelégszik-e fényes győzelmével, vagy ellenfele eredeti területéből is kiharapna egy darabot. Az azerieket az oroszok berzenkedése épp nem érdekli, az esetleges nyugati szankciók viszont elgondolkodtathatnák őket.

Gazda Albert
külföld

Már tervezik a Trump Roadot a Dél-Kaukázusban, de az azeri–örmény békéhez még fontos feltételeknek kell teljesülniük

A hétvégén még csak egy nyilatkozatot írtak alá arról, hogy mindenki jó fej lesz a térségben, ez önmagában kevés a Nobel-békedíjhoz. Az amerikai érdekek érvényesítésében viszont nagyot lépett előre az elnök.

Gazda Albert
külföld