Eduardo, Yair és a kis Donald – Az autoriter nepo babyk új generációja

Bár a dinasztiákat egy olyan korban találták fel, amikor a hatalom még vér szerint öröklődött, a rossz politikai szokást, a leszármazottak hatalomhoz juttatását a demokráciák sem tudták teljesen felszámolni. Bushok és Kennedyk a liberális demokráciak aranykorában is voltak, és Görögországtól Japánig lehet sorolni a hasonló családi példákat. A 21. századi autoriter fordulat viszont letűnt korok több rossz szokását is visszahozta, a kor követelményeihez igazítva. Így történt ez a politikai dinasztiákkal is.

Orbán Ráhel pozíciói, Tiborcz István obszcén meggazdagodása, Orbán Gáspár hadikarrierje is alapvetően annak köszönhető, hogy egy nagyon közeli rokonuk 15 éve épít feudális viszonyokat egy kis európai országban. Náluk érdekesebb Eduardo Bolsonaro, Yair Netanjahu és Donald Trump Jr. karrierje, akik nem egy középkorias urambátyám világ, hanem a post-truth korszak neo-autoriter nepo babyjei.