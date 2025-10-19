Egy hét háborúzás után tűzszünetről állapodott meg Afganisztán és Pakisztán

Azonnali tűzszünetről állapodott meg Dohában Afganisztán és Pakisztán. Ennek értelmében a két ázsiai ország „a tartós béke és stabilitás” érdekében beszünteti az október 10. óta tartó harcokat. A felek október 25-én Isztambulban újra találkoznak, hogy a tűzszünet részleteiről tárgyaljanak.

Zabihullah Mujahid, a tálibok szóvivője Fotó: Ali Khara/REUTERS

A harcok azután kezdődtek, hogy Pakisztán megvádolta Afganisztánt a több száz pakisztáni katona haláláért felelős pakisztáni tálib terrorszervezet (TTP) tagjainak bujtatásával. Pakisztán szerint a TTB harcosai Afganisztánban kapnak kiképzést, és szoros ideológiai kapcsolatokat ápolnak az afgán tálibokkal. Afganisztán tagadta a vádakat, és az Iszlám Államhoz köthető, Afganisztánban tevékenykedő fegyveres csoportok támogatásával vádolta meg Pakisztánt, ami tagadta a vádat.

A pakisztáni hadsereg október 10-én légitámadásokat hajtott végre Kabulban és más afgán településeken. Válaszul az afganisztáni tálib erők október 11-én több határponton megtámadták a pakisztáni bázisokat. Pakisztán erre tüzérséggel, tankokkal, könnyű- és nehézfegyverekkel indított ellentámadást.

A felek október 15-én már kötöttek egy 48 órás fegyverszünetet, amit aztán október 17-én meghosszabbítottak. A harcok azonban a megállapodás ellenére is folytatódtak, a felek pedig kölcsönösen megvádolták egymást a tűzszünet megsértésével.

A vasárnap megkötött új tűzszünet keretében a felek vállalták, hogy nem lépnek fel ellenségesen a másik ellen. A tálibok pedig megígérték, hogy nem nyújtanak támogatást a pakisztáni kormány ellen harcoló fegyveres csoportoknak. (via Reuters)