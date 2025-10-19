Hol van már a meztelenruha – Kim Kardashian idén bezacskózott fejjel jelent meg az Academy Museum gálán

A kétéves lányom, néha, amikor nincs kedve bölcsibe – vagy bárhová – menni, többek között azzal a finom utalással jelzi ezt, hogy a csősapkáját fordítva veszi, lyuk a tarkónál, a kötött poliészter-pamut ruhaanyag meg az arca előtt, csak a két mackófül van a helyén.

Kim Kardashiannak, az egyik legismertebb embernek az „azért-ismert-mert-beszélnek-róla-és-azért-beszélnek-róla-mert-ismert” típusú emberek közül, az sem kellett egy hasonló, de még magasabb színvonalon kivitelezett produkcióhoz, hogy ne legyen kedve valahová menni. Sőt, éppen hogy volt kedve menni, méghozzá a Los Angeles-i Academy Museum gálára. Ahol tavaly még – tudtam meg most némi netes keresgéléssel, hiszen az Academy Museum gáláról eddig túl sokat nem tudtam, ami egyenlő annak beismerésével, hogy semmit – az úgynevezett meztelenruhákban megjelenés volt a sikk, bár az ő meztelenruhája smafu volt Kylie Jenneréhez – aki egyébként a féltestvére – képest.

De ennyit a múltról, most jöjjön a most: az idei gála. Amelyen Kardashian ezúttal egy zacskóval a fején jelent meg. Vagyis ez természetesen leegyszerűsítése annak a ruhakölteménynek, amit viselt, és aminek mintegy elengedhetetlen tartozéka volt a zacskó. Vagy mi. De nem folytatom a körülírást, hiszen természetesen bőséges fotós dokumentáció van a minden társasági eseményre tökéletes koktélruháról:

Fotó: VALERIE MACON/AFP

A Variety szerint Kardashian azt állította, hogy a kedves eufemizmussal arcmaszknak is nevezhető zacskó alatt egyébként tökéletesen ki volt sminkelve és a haja is partikompatibilis volt, ugyanis úgy tervezte, hogy a zacskót maszkot benn, a gálán leveszi. Hogy ezt megtette-e, a Variety nem tudta megerősíteni.

Azt is elárulta egyébként, hogy az őt szó szerint tetőtől talpig eltakaró ruházat tervezője Glenn Martens, és a cikk szerint a „Margiela haute couture” kifejezést is használta, jelentsen ez bármit is. Természetesen az általa tervezett SKIMS márkát sem felejtette el megemlíteni, amikor azt mondta, hogy Martens szettjében megragadta az, hogy „nagyon Skims-szerűen néz ki (…) ezért vonzott ez a ruhadarab”.