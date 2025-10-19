Közel kétszázan rekedtek a mélyben, miután nagyszabású orosz támadás ért egy ukrán szénbányát

Oroszország október 19-én nagyszabású támadást indított egy szénbánya ellen a Dnyipropetrovszk megyében, 192 alkalmazottat csapdába ejtve a föld alatt – írja a Kyiv Independent a DTEK ukrán energiacég jelentése nyomán.

Folyamatban van a mélyben rekedt bányászok felszínre hozatala – közölte a DKET a közösségi médiában. Azt nem tudni, hogy eddig hány embert sikerült felhozni, illetve azt sem, hogy várhatóan mikorra érhet véget a mentőakció.

A szénbánya egy része a cég által közzétett felvételen Fotó: DTEK

A mostani csapás volt a negyedik nagyszabású orosz támadás a DTEK szénipari létesítményei ellen az elmúlt két hónapban. Ez a vállalat Ukrajna legnagyobb magántulajdonú energiacége. Az üzemei ellen indított orosz csapások termelésleállításokat kényszerítettek ki, és a lakossági fűtési rendszerben is okoztak zavarokat.

Az ukrán lap azt írja: Oroszország a hidegebb évszak közeledtével fokozta a csapásokat Ukrajna energiarendszere ellen, kritikus infrastruktúrát sújtva és több százezer háztartást áram nélkül hagyva. Az ukránok egy újabb áramszünetekkel teli télre készülnek, mivel Oroszország a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „által energiakatasztrófának” nevezett forgatókönyv megvalósítására készül.