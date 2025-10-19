Napóleon és a császárnő szinte felbecsülhetetlen értékű ékszereit rabolhatták el a Louvre-ból a villámgyors tolvajok

Folyamatosan jönnek újabb és újabb részletek a vasárnap reggeli akcióról, amely során három vagy négy betörő bejutott a párizsi Louvre-ba, és onnan felbecsülhetetlen értékű ékszereket lopott el. A legfrissebb információk szerint a rablók egy, a múzeum épülete mellett parkoló emelőkosaras teherautó darujáról, az ablakokat sarokcsiszolóval betörve jutottak be az épületbe (korábban azt közölték a francia hatóságok, hogy a felújítási munkálatokhoz használt külső liftet használták).

Feltehetően erről a daruskocsiról juthattak be az ékszertolvajok a múzeumba Fotó: Gonzalo Fuentes/REUTERS

A csupán hét percig tartó akció során, ahogy korábban is nyilvánosságra került, a többek között a francia koronázási ékszereket őrző Apollo Galéria nevű terembe hatoltak be. A BBC Laurent Nunez belügyminiszter tájékoztatására hivatkozva azt írja, hogy a tolvajoknak itt két vitrint sikerült kinyitniuk, majd a rablás után motorkerékpárokon hagyták el a helyszínt.

A kulturális miniszter, Rachida Dati egy tévés nyilatkozatában azt mondta, hogy a menekülésük során egy ellopott tárgyat elhagytak a Louvre közelében. Hogy pontosan mit, azt nem mondta el, annyit közölte csak, hogy a talált tárgyat „most mérik fel”. Egy lapinformáció szerint a szabadban megtalált ékszer Eugénia császárné felbecsülhetetlen értékű koronája lehet, amely megsérült az akcióban.

Hivatalos tájékoztatás még nem jelent meg arról, hogy a kiállított ékszerek közül mit zsákmányoltak a rablók. A múzeum honlapja szerint az Apollóban őrzött darabok között szerepeltek azok az ékszerek, amelyek Napóleon császár, az unokaöccse, a későbbi III. Napóleon, illetve feleségeik, Marie-Louise és Eugenie császárnők tulajdonában voltak. A Louvre weboldala az itteni legértékesebb tárgyak között három gyémántot említ, a Régens (Regent), a Sancy és a Hortensia elnevezésűeket. Egy francia lap, a Le Parisien azt írja, hogy közülük a 140 karátos Régens nem került a tolvajok birtokába.

A lap szerint a betörők az útjukba eső első két galériát, a napóleonit és a francia uralkodói ékszereket bemutató galériákban jártak, Napóleon és a császárné gyűjteményéből egyebek mellett egy nyakláncot, egy brosst és egy tiarát vittek magukkal.

Fotó: Quentin de Groeve/Quentin de Groeve / Hans Lucas via Reuters Connect

Amit eddig is tudni lehetett: a rablás vasárnap reggel történt, a múzeum érthetően zárva tart, de egyelőre csak annyit tweeteltek ki, hogy „kivételes okok miatt” tartanak zárva.