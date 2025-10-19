Szentté avatták Bartolo Longót, aki a nacionalista mozgalom és az olasz egység miatt sátánista lett

Vasárnap ismét szenteket avatott a májusban pápává választott XIV. Leó, ez volt a második ilyen alkalom, írja a Telex. Ezúttal hét új szentje lett a katolikus egyháznak, van köztük laikus hittérítő, népirtás áldozata, szerzetesnő és egy ügyvéd, aki fiatal korában sátánista pap volt, de csak az olasz egységbe vetett hite miatt.

Fotó: Claudia Greco/REUTERS

Kezdjük vele! Az 1841-ben született Bartolo Longo 1861-ban szerzett jogi diplomát, és bár szülei hithű katolikusok voltak, és őt is ebben a szellemben nevelték, az 1860-as években eltávolodott az egyháztól. A Vatikán ugyanis élesen szemben állt az Itália egységére törekvő olasz nacionalista mozgalommal, és Garibaldi is ellenségének tekintette a pápaságot. Az eltávolodása olyan lendületesre sikeredett, hogy sátánista lett, sőt, sátánista pappá is szentelték. De ez aztán pár éven belül elmúlt, 1871-ben már domonkos rendi pap lett, később ferences szerzetesekkel szegényeken és gyógyíthatatlan betegeken segített, majd számos, az egyházat szolgáló tette volt, nevét ma Pompejiben tér is viseli.

A többi új szent: