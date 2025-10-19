Szoboszlaiék megint kikaptak, sorozatban ez volt a negyedik vereségük

Sorozatban harmadik bajnoki vereségét szenvedte el a címvédő Liverpool, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata hazai pályán kapott ki 2-1-re az évek óta gyenge, tavaly mindössze 15. helyen végzett Manchester Unitedtől (az előző két bajnoki legyőzőjük a Chelsea és a Crystal Palace volt). Ha ehhez hozzátesszük, hogy szeptember 30-án a Galatasaray elleni BL-főtáblás meccsüket is elveszítették, sorozatban négy vereségnél járnak, amire tétmeccsen 2014 novembere óta nem volt példa.

A meccset mindkét magyar végigjátszotta, Szoboszlainak 7,0-st adott a Whoscored, amivel a negyedik legjobb liverpooli lett, míg Kerkez 6,2-est kapott, aminél viszont csak három csapattársát értékelték rosszabbra. A vezetést Mbeumo góljával már a 2. percben megszerző Manchester United kilenc év után nyert az Anfield Roadon, írja az Athletic (a Pool a 78. percben egyenlített Gakpo góljával, de a 84. percben Maguire befejelte a győztes gólt a vendégeknek).

Szoboszlai, Isak és Salah Fotó: PETER POWELL/AFP

A vereségével a Liverpool – amely tavaly úgy lett bajnok, hogy összesen négy bajnokit veszített – 8 forduló után 15 pontos, amivel a 3. helyen áll a tabellán a 19 pontos Arsenal és a 16 pontos Manchester City mögött. Az élmezőny nagyon szoros: a 2. helyezett Manchester City és a liverpooli győzelmével 9. helyre fellépő Manchester United között mindössze 3 pont a különbség.