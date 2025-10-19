Európai uniós tisztségviselők: Politikai rémálom a budapesti Trump–Putyin-találkozó

Az El País több európai uniós forrása „politikai rémálomnak” nevezte magánbeszélgetésekben Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozóját.
Az uniós tisztségviselők aggódnak, mert Európa megalázásának tekintik a helyszínválasztást. Az EU a háború kitörése óta folyamatosan Oroszország elszigetelésén dolgozott, összesen 18 szankciós csomagot fogadott el az orosz gazdaság meggyengítésére. Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont a kezdetektől igyekezett ezt a munkát gátolni, akadályozta a szankciók elfogadását, és amikor csak tudta, támadta az uniós külpolitikát.
Az egyik uniós diplomata szerint a helyszínt „gondosan választották ki”. Azt mondta, „Oroszországnak hasznára válhat, mert elmélyíti az EU-n belüli repedéseket a Kreml ügyében. És hatalmas szívességet tehet Orbánnak is, aki jövőre választáson indul.”
Az Európai Bizottság egyelőre pragmatikusan tekint a találkozóra. A Bizottság szóvivője pénteken azt mondta, a találkozók nem mindig a kívánt sorrendben és formátumban zajlanak, de ha közelebb visznek az igazságos és tartós békéhez, akkor üdvözölni kell őket.
Az amerikai elnök október 16-án posztolta, hogy Budapesten találkozhat az orosz elnökkel. A csúcstalálkozó lehetséges kimeneteleiről ebben a cikkben írtunk, az esetleges belpolitikai hatásait pedig ebben foglaltuk össze.
Az elfogadott szankciók többek között tranzakciós tilalmat vezetnek be 22 orosz bankkal szemben, és megtiltják az orosz kőolaj finomításával előállított, más ország neve alatt értékesített kőolajtermékek importját is. Júniusban még Magyarország és Szlovákia is vétóval fenyegetőzött.
Most úgy tűnik, a háború befejezésére különösebb hajlandóságot nem mutató orosz elnök nemhogy Tomahawk rakétákat nem kap a nyakába, hanem Budapesten találkozhat az amerikai elnökkel, minden bizonnyal ismét fanfárok között. Összeszedtük, hogy jutottak el idáig Trump beiktatása óta az orosz-amerikai-ukrán kapcsolatok.
A pillanat most Orbáné: a következő hetekben minden csövön a békemissziójának tetőpontját ünneplő miniszterelnök fog ömleni. Hosszabb távon viszont az számíthat, hogy mi lesz a budapesti békecsúcs tényleges eredménye.