Trump folyamatosan káromkodva győzködte Zelenszkijt, hogy fogadja el Putyin feltételeit, különben Oroszország „elpusztítja”

Donald Trump a pénteki Fehér Ház-i találkozón sürgette az ukrán elnököt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére, mert Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy különben „elpusztítja” Ukrajnát. Az amerikai és az ukrán elnök találkozója sokszor „kiabáláspárbajba” torkollott, Trump „folyamatosan káromkodott” – írja az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva a Financial Times.

Az amerikai elnök a megbeszélés közben állítólag félredobta az ukrajnai frontvonal térképeit, és ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij átadja az egész donbászi régiót Putyinnak. Közben a források szerint azokat a pontokat sorolta fel, amiket az orosz elnök mondott neki az előző napi telefonhívásuk során. Úgy tűnt, hogy az amerikai elnök egy az egyben átvette Putyin érvelésének számos pontját, még akkor is, ha azok ellentmondtak a saját, Oroszország gyengeségeiről szóló legutóbbi kijelentéseinek – mondták a lapnak a találkozóról tájékoztatott európai tisztviselők. Erre utal az is, hogy az amerikai elnök vasárnap a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy bízik a konfliktus lezárásának biztosításában, és hozzátette, hogy Putyin „valamit el fog venni, bizonyos tulajdonokat elnyert”.

Bár végül sikerült rávenni Trumpot, hogy támogassa a jelenlegi frontvonalak befagyasztását, a keserű találkozó látványosan tükrözte, hogy milyen szeszélyesen váltogatja az amerikai elnök a háborúval kapcsolatos álláspontját. Emellett megmutatta azt a hajlandóságát is, hogy támogassa Putyin maximalista követeléseit. A találkozó így végül hasonlóan feszült hangulatú lett, mint a februári Fehér Ház-i találkozás, amelyben Trump és J. D. Vance alelnök is nekiesett Zelenszkijnek.

A Fehér Ház és az ukrán elnöki hivatal nem reagált azonnal az FT megkeresésére. Zelenszkij viszont, mint megírtuk, vasárnap két tweetben is üzent az európai szövetségeseinek, többek között azt, hogy Oroszország csak az erőből ért, és nem szabad engedni neki.

Az ukrán elnök azzal a reménnyel utazott az Egyesült Államokban, hogy megkapja a Donald Trump által korábban emlegetett Tomahawk rakétákat (amiket manőverező robotrepülőgépeknek is lehetne nevezni). A tárgyalásai egyelőre nem értek eredményt, Trump folytatja a húzd meg-ereszd meg politikát: miután a Tomahawkok átadásának belebegtetésével elérte, hogy Putyin felhívja, és tárgyalásokat kezdeményezzen – ezt várhatóan két héten belül tartják, méghozzá Budapesten. Hogy miért olyan égető probléma a Tomahawkok ügye Moszkvában, azt ebben az elemzésben alaposan körüljártuk.

Putyin csütörtökön olyan ajánlatot tett Trumpnak, amelynek értelmében Ukrajna átadja a keleti Donbász régió ellenőrzése alatt álló részeit Herszon és Zaporizzsja két déli frontvonalbeli régiójának néhány kisebb területéért cserébe. Az orosz javaslat kis engedmény Putyin legutóbbi, augusztusi alaszkai találkozóján tett javaslatához képest, ahol azt mondta, hogy beleegyezik abba, hogy befagyasztja a kapcsolattartási vonalat a frontvonal más részein, ha Ukrajna átadja a Donbaszt.

„Az ukrán társadalom számára elfogadhatatlan, hogy [a Donbaszt] harc nélkül Oroszországnak adjuk, és Putyin tudja ezt” – reagált erre Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke. Azt mondta, hogy Putyin a vitatott ötletet „azzal a céllal erőlteti, hogy megosztottságot szítson Ukrajnán belül és aláássa az egységünket”.