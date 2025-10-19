Újabb húsz ENSZ-alkalmazottat fogtak el a húti lázadók Jemenben

A jemeni húti milicisták azután vették őrizetbe az újabb ENSZ-alkalmazottakat, hogy előző nap felforgatták a világszervezet egy újabb létesítményét a jemeni fővárosban, Szanaában. Munkatársaik elfogását Jean Alam, az ENSZ Jemenért felelős helyi koordinátora jelentette be.

Az Irán támogatását élvező síita lázadók által őrizetbe vett ENSZ-dolgozók közül öten jemeni állampolgárok, a többiek külföldiek. A lázadók a mostani elfogásokkal párhuzamosan szabadon bocsátottak 11 másik, egy korábbi intézmény feldúlásakor elfogott ENSZ-alkalmazottat, miután kihallgatták őket.

Húti milicisták Szanaában 2025. október 17-én Fotó: MOHAMMED HAMOUD/Anadolu via AFP

A világszervezet felvette a kapcsolatot a húszikkal, hogy „a lehető leggyorsabban rendezni tudják ezt a súlyos helyzetet, véget vethessenek az alkalmazottak őrizetének és visszaállíthassák a teljes ellenőrzést létesítményeik felett Szanaában” – idézi Jean Alam szavait az MTI.

Egy másik ENSZ-tisztségviselő arról számolt be, hogy a felkelők elkobozták a létesítményben található kommunikációs felszereléseket, köztük a telefonokat, a szervereket és egyéb számítástechnikai eszközöket. Az őrizetbe vett ENSZ-személyzet különböző szervezetekhez, így például a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalához (OCHA), az Élelmezési Világprogramhoz (WFP), a Gyermekalaphoz (UNICEF) tartozik.

A felkelők összesen már több száz embert vettek őrizetbe, köztük az ENSZ ötvennél is több alkalmazottját. A hútik minden alkalommal azt közölték – bizonyítékok nélkül –, hogy a fogva tartott ENSZ-alkalmazottak és más nemzetközi csoportokkal, illetve külföldi nagykövetségekkel együttműködő személyek kémek. A világszervezet mindig határozottan tagadta e vádakat.

Az ENSZ kénytelen volt felfüggeszteni tevékenységét Jemen északi részén, Szaada tartományban, miután januárban nyolc alkalmazottját őrizetbe vették ott, egyikük, egy WFP-dolgozó el is hunyt a fogságban. A világszervezet ezenkívül áthelyezte jemeni humanitárius főkoordinátorát Szanaából a part menti Ádenbe, amely a nemzetközileg elismert kormány székhelye. (MTI)