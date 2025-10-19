Labubut tettek Kádár János sírjára

A Labubu egy apró, szörnyecskeszerű lény, egy Kasing Lung nevű kínai művész alkotta meg, akinek a vizuális világát groteszk mesék inspirálták. Bár nem újkeletű dolog, Lung egy 2015-ös meséhez alkotta az első Labubut, idén nyáron söpört végig a Labubu-láz a világon.

Hogy aztán késő őszre, nagyjából egy héttel október 23-a előttre megérkezzen a Fiumei úti sírkertbe is, konkrétan Kádár János sírjára. Hogy ki(k), mikor és milyen célból tehette vagy tehették az országot több mint harminc évig vezető kommunista pártfőtitkár sírjára a Labubut, természetesen nem tudjuk. De azt igen, hogy ebből a sírból 2007 májusában úgy lophatták ki Kádár koponyáját, néhány csontját és felesége urnáját, hogy ahhoz egy fémkoporsót kellett feltörniük – szóval sok furcsaság történt már itt. Ami biztos: egy, a temetőben sétáló olvasónknak most tűnt fel a baba, és küldött róla fotót.

Fotó: Olvasói fotó

A kommunizmus nagy vagy középnagy alakjai közül nem Kádár János az első, akinek a sírjára Labubu került. Korábban Karl Marx sírjára is elhelyezett valaki egy ilyen babát, erről többek között ez a júliusi tweet tanúskodik.