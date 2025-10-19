Vizsgálja a brit rendőrség, hogy András herceg tényleg információkat próbált-e szerezni a vádlójáról

A brit rendőrség „aktívan vizsgálja” a sajtóinformációkat, miszerint András herceg a védelmét ellátó rendőr segítségével próbált információkat szerezni vádlójáról, Virginia Giuffre-ról. A rendőrség azután szólalt meg az ügyben, hogy az idén öngyilkosságot elkövető Virginia Giuffre testvére felszólította III. Károly brit királyt, hogy fossza meg a többi címéről pénteken lemondott Andrást a hercegi címétől.

A Mail on Sunday című lap szerint András herceg közvetlenül azelőtt kérte meg a védelmét ellátó rendőrtisztet, hogy nyomozzon Virginia Giuffre-el kapcsolatban, mielőtt a lap közzétett egy fotót Giuffre és András herceg első, 2011 februári találkozójáról. A lap szerint András herceg Giuffre születési dátumát és bizalmas adatnak minősülő társadalombiztosítási számát is megadta a rendőrtisztnek.

A Sunday Telegraph szerint András herceg a nyomozás segítségével be akarta feketíteni Giuffret.

András herceg Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A herceg körüli botrány azután dagadt tovább, hogy a Guardian a héten részleteket közölt Giuffre posztumusz memoárjából, amiben a nő azt állította, a herceg úgy gondolta, a vele való szexuális kapcsolathoz joga van. András évek óta tagadja a vádakat, miszerint szexuális kapcsolatot létesített volna az akkor 17 éves Giuffre-val.

A memoárrészlet publikálása után azonban a királyi család kiadott egy közleményt, miszerint András herceg önként lemond a York hercege cím használatáról és a térdszalagrend-tagságáról is. A döntést sajtóinformációk szerint azután hozták meg, hogy András herceg egyeztetett Károly királlyal, és felismerték a tényt, hogy a herceg személyes problémái továbbra is elvonják a figyelmet a királyi család munkájáról. (via BBC)