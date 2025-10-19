Zelenszkij terroristának tartja Putyint, de készen áll arra, hogy találkozzon vele Budapesten

Pénteki washingtoni tárgyalása után az NBC-nek adott interjút Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnököt többek között kérdezték Donald Trump és Vlagyimir Putyin két héten belülre tervezett budapesti találkozója apropóján arról is kérdezték, hogy szorgalmazna-e egy budapesti találkozót Putyinnal, amire azt mondta: „készen állok rá”.

Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Bár előtte „terroristának” nevezte Putyint, és azt is mondta, hogy „hasonló, de erősebb, mint a Hamász”, megerősítette, hogy hajlandó személyesen találkozni az orosz elnökkel, akár a magyar fővárosban is. „Ha valóban igazságos és tartós békét akarunk, ahhoz mindkét oldalra szükségünk van (…) Hogyan jöhetnének létre megállapodások nélkülünk?” – fogalmazott.

Zelenszkij abban a reményben érkezett Washingtonba, hogy megállapodnak Trump amerikai elnökkel a nagy hatótávolságú amerikai Tomahawk rakéták leszállításáról, amelyekkel mélyen Oroszországba lehetne csapást mérni. Trump korábban nyilvánosan is felvetette ennek a lehetőségét, de miután a Zelenszkij-találkozó előtt egy nappal telefonon tárgyalt Putyinnal, visszavonulót fújt.

Zelenszkij erről azt mondta a tévéinterjúban, „jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, de az nem jó, hogy nem mondott igent”. A tárgyalások egyébként az FT európai uniós tisztségviselőktől származó információi szerint nem sikerültek jól, Trump folyamatosan káromkodva követelte Zelenszkijtől, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére, mert Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy különben „elpusztítja” Ukrajnát. Az ezzel kapcsolatos FT-kérdésekre sem a Fehér Ház, sem az ukrán elnöki hivatal nem reagált azonnal, Zelenszkij viszont, mint megírtuk, vasárnap két tweetben is üzent az európai szövetségeseinek, többek között azt, hogy Oroszország csak az erőből ért, és nem szabad engedni neki.