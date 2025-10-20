4 milliárd euróért eladják a Gucci és más luxusmárkák szépségápolási divízióját a L'Oréalnak

A francia luxuscikkeket gyártó Kering csoport közös nyilatkozata szerint eladja szépségápolási divízióját, beleértve a Creed márkát, de még a Gucci szépségápolási termékeinek fejlesztési jogait is a L'Oréalnak, miután lejárt a Coty-val kötött jelenlegi licencszerződés.

A megállapodás szerint 4 milliárd euróért adják át a fejlesztési jogokat, méghozzá 50 évre, de ahogy a Le Figaro is írja, a L'Oréal emellett jogdíjat is fizet a Keringnek a licencelt márkák használatáért. A 4 milliárd euró forintban több mint 1500 milliárd forintot jelent, vagyis akár még Mészáros Lőrinc is megvehette volna a több mint 1700 milliárd forintos vagyonából.

2008 óta a L'Oréal tulajdonában van az Yves Saint Laurent szépségápolási termékek licence is. A Kering szépségápolási divíziója 2023-ban jött létre, amikor is 3,5 milliárd euróért felvásárolták a Creed luxusparfüm márkát.

Ahogy a lap is írja, a mostani bejelentés alig egy hónappal azután történt, hogy Luca De Meo átvette a Kering vezérigazgatói posztját, azzal a feladattal, hogy segítse a luxuscikkeket gyártó csoportot, ami évek óta szenved fő márkája, a Gucci nehézségei miatt.