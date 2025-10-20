A budapesti Putyin-Trump találkozó az orosz forgatókönyv alapján valósul meg Rácz András szerint

Rácz András Oroszország-szakértő szerint a budapesti találkozó kapcsán is az augusztusi, alaszkai csúcstalálkozó forgatókönyve látszik ismétlődni, szerinte ugyanis az oroszok sikeresen befolyásolják az amerikaiakat. Akkor is Putyin ajánlotta fel a találkozót Trumpnak, aki kapott az alkalmon, és a találkozó miatt elhalasztotta a már előkészített szankciók bevezetését és nem adott át újabb fegyvereket sem Ukrajnának.

„A mostani találkozó ötletét Putyin vetette fel múlt csütörtökön, egy nappal azelőtt, hogy Zelenszkij megérkezett volna Washingtonba. Az orosz lépés rövid távú célja valószínűleg az volt, hogy »alávágjon« Zelenszkij washingtoni megbeszéléseinek, és megakadályozza mind az újabb, amerikai szankciók elfogadását, mind pedig azt, hogy a Tomahawk robotrepülőgépek átadásáról érdemben lehessen beszélni” – írja az Oroszország-szakértő.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában, 2025. augusztus 15-én Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Putyin továbbra sem hajlandó érdemi engedményt tenni Rácz szerint, ugyanis továbbra is a teljes Donbászt szeretné megszerezni. Erről pedig Putyin is Tudja, hogy Ukrajna ebbe nem fog belemenni. „A Donbász átadása ugyanis azt jelentené, hogy Ukrajna harc nélkül feladja a legerősebb erődvonalait és erődvárosait, és visszavonul kb. a semmi közepére, remélve, hogy Oroszország majd nem támad újra”. Putyin célja tehát, hogy időt nyerjenek a szankciók és a és fegyverszállítások további késleltetésével, a budapesti helyszínnel belülről gyengíti az EU-t és támogatja Orbánt a választások előtt, és Putyin belföldön tudja mutatni, hogy ő egyáltalán nincs elszigetelve, hiszen még az EU-n belül is fogadják.

Magyar szempontból Rácz problémásnak tartja, hogy az EU-t kihagyta az előzetes egyeztetésekből, és hogy Magyarország nem fogja letartóztatni Putyint annak ellenére, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésünk csak 2026 júniusától lesz hatályos.