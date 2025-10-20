A kínos rablás után a francia szenátus előtt kell magyarázkodnia a Louvre elnökének

A francia szenátus kulturális bizottságában kell megpróbálnia magyarázatot adnia a Louvre elnökének arra, hogy volt lehetséges a vasárnap reggeli nagy koronaékszer-rablás a világ egyik legfontosabb múzeumában.

Vasárnap négy maszkos férfi tört be a Louvre egyik emeleti termébe, miközben több száz látogató tartózkodott az intézményben. Egy daruskocsiról felmászva, az ablaküveget betörve hatoltak be a francia koronázási ékszereket őrző Apollo Galéria terembe, ott kinyitottak két vitrint, és úgy vitték magukkal Napóleon, a későbbi III. Napóleon, illetve feleségeik, Marie-Louise és Eugenie császárnék ékszereit, hogy még a riasztó sem szólalt meg. A rablók nem egész négy perc után távoztak, majd elmotoroztak a helyszínről.

Mint egyre pontosabban látszik, a Louvre biztonsági rendszere ezekben a termekben lényegében nem létezett: a falon egyszerű ablaküveg volt, a látogatótérben némák maradtak a riasztók, és a jelek szerint az sem igazán tűnt fel senkinek, hogy egy daruskocsi leparkol a világ legismertebb múzeuma előtt a rakparton, majd maszkos emberek másznak be az ablakon.

Fotó: Quentin de Groeve/Quentin de Groeve / Hans Lucas via Reuters Connect

Egy korábbi számvevőszéki jelentés szerint a Louvre biztonságosabbá tétele komikusan lassan haladt, csak az aktuális felújítások során, lépésről-lépésre tettek modernebb riasztókat a termekbe. Rachida Dati, a kínos helyzetbe került kulturális miniszter most többek között azzal védekezik, hogy a kötelező közbeszerzési eljárások nagyon lelassítják ezeket a folyamatokat.

Az ő minisztériuma is indít azért egy vizsgálatot, de a Louvre 2021-ben kinevezett vezetője is kellemetlen percek elé néz: Laurence Des Carst szerdán a Szenátusban a kulturális bizottság szenátorai fogják meghallgatni, hogy „magyarázatot kapjanak a vasárnapi rablással kapcsolatban”.