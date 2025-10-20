A tengerbe csúszott egy teherszállító gép Hongkongban, ketten meghaltak

Letért a Hongkongi Nemzetközi Repülőtér kifutópályájáról és a tengerbe csúszott egy teherszállító repülőgép, miután helyi idő szerint hajnali háromkor megérkezett Dubajból és landolt, a reptér északi kifutópályáján egy járművel ütközött.

A BBC azt írja, a gép landoláskor letért a kifutópályáról, áttört egy kerítést, majd összeütközött egy reptéri személyzeti autóval, amit a tengerbe lökött. A teherszállító repülőgép négy fős személyzetét ki tudták menteni, illetve az autó két utasát is ki tudták menteni a vízből, de ők a kórházban meghaltak.

A Boeing 747 kettészakadt, és egy része a tengerbe csúszott. A reptér üzemeltetési igazgatója azt mondta, a gép nem küldött vészjelzést landoláskor, a baleset idején a kifutópálya állapota pedig biztonságos volt, megfelelt minden üzemeltetési feltételnek.

Az északi kifutópályát, ahol a baleset történt, lezárták, és csak egy vizsgálat után nyitják meg újra. Most a gép feketedobozait keresik a tengerben.