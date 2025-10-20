Akkora fantomdugó alakult ki az M1-es autópályán, hogy a rendőröket is kihívták

Pénteken délután az M1 bővítés alatt álló szakaszán szinte megállt a forgalom, pedig ahogy a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is írja Facebook-oldalán, nem volt baleset, munkavégzés vagy műszaki hibás jármű. A kameraképeken mégis azt lehetett látni, hogy több jármű egész egyszerűen megállt, mögöttük pedig azonnal hatalmas dugó alakult ki.

„Évek óta beszélünk a fantomdugóról. Ez az a jelenség, amikor minden valós ok nélkül lassul le és/vagy áll meg a forgalom egy úton. Ha kevés autó és kamion van, ez nem okoz gondot, de ha egy olyan nagyforgalmú úton történik mindez, mint az M1, pillanatok alatt olyan dugó és torlódás alakul ki a járművek nagy száma miatt, hogy hosszú órákkal később és több kilométerrel arrébb is érezteti hatását” – írják a bejegyzésben, amihez egy pénteken készült videót is csatoltak a fantomdugóról, amihez végül a rendőröket is kihívták.