Amerika több ritkaföldfémet vesz Ausztráliától, de Kína még így is uralja a piacot

Ausztrália növeli a ritkaföldfémek és más kritikus ásványi anyagok exportját az Egyesült Államokba, állapodott meg hétfőn Donald Trump elnök Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel – írja a BBC.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Az ausztrál fél becslései szerint 8,5 milliárd dolláros megállapodás alapján Ausztrália bővíti a bányászati és feldolgozási kapacitásai. A két fél a következő fél évben 1 milliárd dollárt fektet be amerikai és ausztrál iparági projektekbe.

A megállapodásra azért volt szükség, mert Kína az ellene kiszabott amerikai vámok és szankciók hatására átfogó exportellenőrzési intézkedéseket vezetett be a ritkaföldfémek és a hozzájuk kapcsolódó technológiákra.

Ez azért is problémás, mert az ázsiai ország jelenleg a ritkaföldfémek bányászatának körülbelül hetven, a feldolgozásának pedig nagyjából 90 százalékát ellenőrzi az egész világon. Márpedig ezek az anyagok szükségesek a számítógépes chipektől kezdve az autókon át a védelmi berendezésekig.

Bár Ausztrália sok ritkaföldfémet bányászik, az Egyesült Államokhoz hasonlóan Kínára támaszkodik az anyagok feldolgozásában. Mindemellett Kína Ausztrália legnagyobb kereskedelmi partnere is.

Az amerikai vállalatok nagyban függenek ezektől az anyagoktól, így a kormány évek óta próbálja más forrásokból előállítani a ritkaföldfémeket. Többek között ezért is merülhetett fel az év elején, hogy Trump igényt tart Grönlandra, az ottani jégtakaró alatt ugyanis óriási ritkaföldfém-lelőhelyet sejtenek a tudósok.

Az amerikai elnök ritkaföldfémeket emlegetett akkor is, amikor bányászati megállapodást kötött Ukrajnával a támogatásáért cserébe. Csakhogy, mint azt az alku megkötése előtt írtuk, Ukrajna ásványi kincsekben ugyan gazdag, de ritkaföldfém nem igazán van az országban.