András herceg ugyan lemondott a királyi címeiről, az ügyének viszont messze nincs vége

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Miután egyeztetett testvérével, III. Károly brit királlyal, András herceg a múlt héten lemondott minden királyi címéről, köztük a York hercege rangról is.
  • A döntés azelőtt született meg, hogy Jeffrey Epstein egyik áldozatának, Virginia Giuffre-nak a héten posztumusz megjelenik a memoárja. A könyvben szerepel András, akit Giuffre korábban nemi erőszakkal vádolt. A herceg továbbra is tagadja a vádakat.
  • Parlamenti képviselők és civil szervezetek közben rendőrségi vizsgálatot és a hercegi cím hivatalos megvonását sürgetik.
András herceg, Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen
Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

„A királlyal, valamint közvetlen és tágabb családommal folytatott megbeszélés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a velem szembeni folyamatos vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról. Úgy döntöttem, hogy – mint mindig – a családom és a hazám iránti kötelességemet helyezem előtérbe”

– írta a Buckingham-palotán keresztül kiadott közleményében András herceg, aki lemondott a York hercege cím használatáról, valamint a térdszalagrend-tagságáról is. Így aztán többé nem használhatja York hercege, Inverness grófja és Killyleagh báró címeit, és a neve után sem írhatja oda a „KG” rövidítést, a Térdszalagrend lovagjának jelét.

„Kitartok az öt évvel ezelőtti döntésem mellett, hogy visszavonulok a közélettől. Őfelsége beleegyezésével úgy érezzük, hogy most egy lépéssel tovább kell mennem. Ezért a továbbiakban nem használom a címemet, sem a rám ruházott kitüntetéseket. Ahogy korábban is mondtam, határozottan tagadom az ellenem felhozott vádakat.”

A BBC szerint a palota célja András lemondatásával az volt, hogy nyilvánosan is jelezze: komolyan veszik az ügyet. Az ugyanakkor továbbra is is kérdés, mit tudott a királyi család András és Epstein kapcsolatáról.

Forrás

Királyi források szerint több okból is nyomást gyakoroltak II. Erzsébet és Fülöp herceg harmadik gyerekére. Egyrészt azért, hogy véget vessenek a hercegről szóló botrányoknak – ezekről könyv is készült – és a család többi tagjának munkáját háttérbe szorító negatív híreknek.

Másrészt valódi aggodalmat váltott ki, hogy a múlt héten kiderült: András tovább tartotta a kapcsolatot Epsteinnel, mint ahogy azt korábban mondta.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld Egyesült Királyság Ghislaine Maxwell buckingham-palota jeffrey epstein III. Károly szexuális erőszak királyi család virginia giuffre andrás herceg
Kapcsolódó cikkek

András herceg lemond a királyi címeiről, köztük York hercegéről is, miután „megbeszélte a királlyal”

A rá ruházott kitüntetéseit sem fogja használni. András azért döntött így, mert az őt övező botrányok elvonják a figyelmet a királyi család munkájáról.

Székely Sarolta
külföld

Debil poénok, perverz kanosság, zéró morál – életrajzi botránykönyv készül András hercegről

A brit bulvársajtó már közli a részleteket egy András hercegről szóló, hamarosan megjelenő könyvből. Szó van benne Epsteinről, Trumpról, szexről, bizniszről. Egy gátlásokat nem ismerő, elkényeztetett, hatalmát fitogtató, magányos perverz képe rajzolódik ki.

Rovó Attila
külföld

„Ebben együtt vagyunk”, írta András herceg Jeffrey Epsteinnek

A levelezés ellentmond a herceg korábbi nyilatkozatainak, miszerint 2010 után megszakította a kapcsolatot Epsteinnel.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Ugyanolyan ágyneműt adhattak a börtönőrök Jeffrey Epsteinnek, mint amivel két héttel korábban megpróbálta megölni magát

Elkészült az igazságügyi jelentés arról a börtönről, ahol az emberkereskedő üzletember öngyilkos lett.

Solti Hanna
külföld

Húsz évet kapott Ghislaine Maxwell

Bocsánatot kért az áldozatoktól Epstein kerítője.

Botos Tamás
külföld

Mit jelent, hogy Trump, Clinton és András herceg is szerepel az Epstein-dokumentumokban?

A nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok óriási érdeklődést váltottak ki, de arról nincs szó, hogy ezek valóban Jeffrey Epstein ügyfeleit listáznák.

Benics Márk
külföld

Az Epstein-dokumentumok szerint Virginia Giuffre azt állította, le kellett feküdnie „egy jól ismert miniszterelnökkel”

Azt is elmondta, hogy András hercegen túl volt egy másik férfi is, akit szintén hercegként mutattak be neki Dél-Franciaországban.

Mészáros Juli
külföld

András hercegnek bíróságon kell felelnie a szexuális bántalmazásos vádakra

Az ügyvédei hiába próbálták elkerülni a tárgyalást.

Szurovecz Illés
külföld

Peren kívül egyezett meg András herceg az őt szexuális erőszakkal vádoló Virginia Giuffréval

Nem tudni, mennyit fizet.

Sarkadi Zsolt
külföld

Öngyilkos lett az Epstein-ügy legismertebb áldozata

Virginia Giuffre 41 évesen vetett véget az életének.

Diószegi-Horváth Nóra
külföld

Megjelent Epstein áldozatának könyve, András hercegnek és a brit királyi családnak lesz pár kemény napja

Virginia Giuffre posztumusz memoárjában arról ír, attól félt, „szexrabszolgaként fog meghalni” Jeffrey Epstein és körének tulajdonában.

Mészáros Juli
külföld

Vizsgálja a brit rendőrség, hogy András herceg tényleg információkat próbált-e szerezni a vádlójáról

Sajtóinformációk szerint a herceg be akarta feketíteni Virginia Giuffre-t.

Molnár Kristóf
külföld

Nyilvánosságra hoztak 33 ezer oldalnyi Epstein-iratot, de van velük egy probléma

Ezeket éppenséggel eddig is meg lehetett tekinteni.

Kaufmann Balázs
külföld

András yorki herceg visszalép a királyi kötelezettségeitől

Mondván, a Jeffrey Epstein-botrány már jelentősen zavarja a királyi családot.

Herczeg Márk
külföld