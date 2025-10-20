András herceg ugyan lemondott a királyi címeiről, az ügyének viszont messze nincs vége

„A királlyal, valamint közvetlen és tágabb családommal folytatott megbeszélés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a velem szembeni folyamatos vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról. Úgy döntöttem, hogy – mint mindig – a családom és a hazám iránti kötelességemet helyezem előtérbe”
– írta a Buckingham-palotán keresztül kiadott közleményében András herceg, aki lemondott a York hercege cím használatáról, valamint a térdszalagrend-tagságáról is. Így aztán többé nem használhatja York hercege, Inverness grófja és Killyleagh báró címeit, és a neve után sem írhatja oda a „KG” rövidítést, a Térdszalagrend lovagjának jelét.
„Kitartok az öt évvel ezelőtti döntésem mellett, hogy visszavonulok a közélettől. Őfelsége beleegyezésével úgy érezzük, hogy most egy lépéssel tovább kell mennem. Ezért a továbbiakban nem használom a címemet, sem a rám ruházott kitüntetéseket. Ahogy korábban is mondtam, határozottan tagadom az ellenem felhozott vádakat.”
A BBC szerint a palota célja András lemondatásával az volt, hogy nyilvánosan is jelezze: komolyan veszik az ügyet. Az ugyanakkor továbbra is is kérdés, mit tudott a királyi család András és Epstein kapcsolatáról.
Királyi források szerint több okból is nyomást gyakoroltak II. Erzsébet és Fülöp herceg harmadik gyerekére. Egyrészt azért, hogy véget vessenek a hercegről szóló botrányoknak – ezekről könyv is készült – és a család többi tagjának munkáját háttérbe szorító negatív híreknek.
Másrészt valódi aggodalmat váltott ki, hogy a múlt héten kiderült: András tovább tartotta a kapcsolatot Epsteinnel, mint ahogy azt korábban mondta.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A rá ruházott kitüntetéseit sem fogja használni. András azért döntött így, mert az őt övező botrányok elvonják a figyelmet a királyi család munkájáról.
A brit bulvársajtó már közli a részleteket egy András hercegről szóló, hamarosan megjelenő könyvből. Szó van benne Epsteinről, Trumpról, szexről, bizniszről. Egy gátlásokat nem ismerő, elkényeztetett, hatalmát fitogtató, magányos perverz képe rajzolódik ki.
A levelezés ellentmond a herceg korábbi nyilatkozatainak, miszerint 2010 után megszakította a kapcsolatot Epsteinnel.
Elkészült az igazságügyi jelentés arról a börtönről, ahol az emberkereskedő üzletember öngyilkos lett.
Bocsánatot kért az áldozatoktól Epstein kerítője.
A nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok óriási érdeklődést váltottak ki, de arról nincs szó, hogy ezek valóban Jeffrey Epstein ügyfeleit listáznák.
Azt is elmondta, hogy András hercegen túl volt egy másik férfi is, akit szintén hercegként mutattak be neki Dél-Franciaországban.
Az ügyvédei hiába próbálták elkerülni a tárgyalást.
Nem tudni, mennyit fizet.
Virginia Giuffre 41 évesen vetett véget az életének.
Virginia Giuffre posztumusz memoárjában arról ír, attól félt, „szexrabszolgaként fog meghalni” Jeffrey Epstein és körének tulajdonában.
Sajtóinformációk szerint a herceg be akarta feketíteni Virginia Giuffre-t.
Ezeket éppenséggel eddig is meg lehetett tekinteni.
Mondván, a Jeffrey Epstein-botrány már jelentősen zavarja a királyi családot.