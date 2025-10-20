Az MTI a budapesti csúcsról olyat adott Kallas szájába, amit nem mondott

Kaja Kallas brüsszeli külügyi képviselőt arról kérdezték, nem érzéki-e az EU-s külügyminiszterek arculcsapásként, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin úgy találkozik Budapesten, hogy nem lesznek ott európai vezetők. Erre Kallas azt mondta, örült volna, ha Volodimir Zelenszkij találkoznak Putyinnal, mivel nekik kell megállapodniuk a békéről.

„Ha Amerikának sok ereje van, hogy Oroszországot nyomás alá helyezze a tárgyalóasztal kedvéért, ha ezt használják, akkor természetesen az jó, ha Oroszország megállítja a háborút” – mondta a budapesti találkozóról.

Kallas és Zelenszkij Fotó: HANDOUT/AFP

A Magyar Távirati Iroda (MTI) ezt a hírt először úgy tálalta, hogy Kallas szájába adta a kérdést: „»Kicsit arculcsapásnak érzem, hogy Donald Trump amerikai elnök Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben nincs ott egyetlen európai sem« – jelentette ki Kaja Kallas.”

Ez olvasható az MTI eredeti hírében, amit aztán a Magyar Nemzettől elkezdve a Mandineren át az Origóig átvett az egész kormánypropaganda, és a fideszes Menczer Tamás is örömmel osztotta meg a hírt. A hírt az MTI azóta javította. (via Telex)