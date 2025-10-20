„Azt hittem megőrülök, amikor megláttam, hogy az egyik helyi vezető fizetése több mint 7,8 millió forint volt havonta”

A hajdúböszörményi közparkok gondozására a fideszes vezetés idején még 160 millió forintot költöttek, miközben erre idén elég volt 30 millió forint is, a művelődési ház tetőjavítását pedig 41 millió forintért akarta elvégezni a várossal szerződésben álló kivitelező, de végül akadt olyan vállalkozó, aki 6 millió forintért is elvállalta ugyanezt a munkát. És végül a zebra kialakítására sem kellett 29 millió forintot költeni, a vezetésváltás utáni új ajánlat ugyanis már csak 2,6 millió forintról szólt.

Többek között ezek derültek ki Hajdúböszörmény kimutatásaiból, amit a hvg.hu-val is megosztottak. Ezek szerint a vezetésváltás után, a szerződések felülvizsgálatával, a feladatok pontosításával a polgármester állítása szerint több száz millió forintot tudtak megspórolni.

Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény független polgármestere, nyugdíjas óvodavezető 2024 nyarán győzte le az akkor már 20 éve polgármesterként dolgozó fideszes Kiss Attilát.

„Azt hittem megőrülök, amikor megláttam, hogy az egyik helyi vezető fizetése összesen több mint 7,8 millió forint volt havonta. Ez azt jelenti, hogy tavaly október végéig 10 hónap alatt csaknem 80 millió volt a bére”. A polgármester adatai szerint ezt a pénzt a helyi városüzemeltető cégnél és egy másik, szintén önkormányzati tulajdonban lévő vállalatnál fizették ki.

De beszélt arról is, hogy a városnak rengeteg olyan bírságot kell kifizetnie, amelyet az előző vezetés által elkövetett közbeszerzési szabálytalanságok miatt szabtak ki. „Azóta, hogy átvettük a város irányítását, már több mint háromszáz millió forintnyi bírságot szabtak ki Hajdúböszörményre. Ráadásul, ha az eddigi gyakorlatnak megfelelően nemcsak a vitatott tételeket követelik vissza, hanem a teljes pályázati pénzt, akkor a büntetés mértéke elérheti a 800 millió forintot is” – mondta a polgármester, aki szerint bár kérhetik a kormánytól, hogy méltányosságból fizesse ki helyettük a büntetést, de az erre irányuló beadványukat elutasították.

A polgármester szerint karaktergyilkosság is indult ellene. „Nyílt levelekkel mérgeztek, bántották és pellengérre állították a családomat, hazugságokat terjesztettek. A fideszes politikusok a mai napig nem értik, hogy nem nekem ártanak, hanem a városnak, az itt lakóknak okoznak kárt. Bebizonyítottam, hogy lehet másként vezetni ezt a várost. Tisztán, átláthatóan, felelős gazdálkodással” – mondta Göröghné Bocskai Éva.