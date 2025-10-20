Betiltják a bérelhető e-rollereket Prágában

Prágában jövőre betiltják a bérelhető elektromos rollereket – írja az MTI. Erről a cseh főváros vezetése döntött hétfőn.

E-rollerek egymás hegyén-hátán Berlinben 2022. november 25-én. Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance via AFP

Az intézkedés indoklásában azt írták, hogy azért érezték szükségesnek a döntést, mert rengeteg panaszt kaptak a lakosoktól a helytelenül elhelyezett, közlekedést akadályozó rollerek miatt. Ráadásul az elmúlt időben több súlyos baleset történt a városban a járművek miatt, volt amiben meg is haltak.

Ahogy Budapesten, Prágában is a Lime az egyik legnagyobb szolgáltató, ami elektromos rollerek kölcsönzését teszi lehetővé, emellett a Bolt és más cégek szolgáltatásait is érinti a meghozott rendelkezés. A szolgáltatócégek közül többen bírálták a döntést, mivel szerintük ez a turistákon kívül igen rosszul érinti a prágai lakosokat is, akik napi szinten használják a bérelhető rollereket – írja a Telex. A kölcsönözhető elektromos kerékpárokat nem tiltják be, de némileg azokat is korlátozni fogják.

Hasonló döntés született korábban Párizsban és Máltán is. A párizsiak még 2023 áprilisában, egy népszavazáson döntöttek a betiltásról. Az 1,3 millió választásra jogosult közül ugyan csak 103 ezren szavaztak - 7,46 százalékos részvételi arány -, azonban 90 százalékuk a betiltás mellett voksolt. Ehhez képest Máltán a közlekedési minisztérium hozta meg a döntést, a miniszter pedig több nemzetközi tanulmányra hivatkozott, amik kimutatták, hogy a rollerek nem csökkentik az autóhasználatot, hanem a sétálást és a tömegközlekedést váltják ki.