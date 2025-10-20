Borízű hang #242: Miért kéne bármit megmenteni a nyomorúság demokráciájában? [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.
Meggyőződésünk szerint a Borízű hang olyan általános emberi és kulturális érték, amely nélkül a 444 nem lenne többé 444, a podcast nem lenne többé podcast, az internet nem lenne többé internet, a világ nem lenne többé világ. Csak egy üres, szomorú, értelmetlen Krasznahorkai-jelenet. Ne hagyjuk, hogy ne úgy legyen, ahogy régen volt!
- 00:18 Kapcsoljuk Bredát és Antwerpent. Van köztük Mohamed.
- 04:12 V2-k Antwerpenre. Sör csokoládéval. Anders sörfőzde. Uj Péter visszatér az alkoholizmus kebelére.
- 08:30 444 falunap plovval és baath sajttortával. The President's Cake. Saddam 60. szülinapi tortája.
- 10:38 Fuchsia Dunlop: A kínai konyha kultúrtönénete. Kétéves könyvismertetőnk.
- 12:47 Kínai lakodalmi kultúra. A vörös boríték QR-kódja. A kínai jegyesfotózás. Dübörgő esküvőbiznisz.
- 17:20 Dübörgő kanyarfotó-biznisz. Az alföldi esküvői fotózás zsánerei.
- 21:16 Mi lesz a Szigettel? A magyarság nagy teljesítménye. Gerendai jó ütemben lépett le, rossz ütemben léphet vissza.
- 27:53 Megismételt választás Tiszaburán. Demokrácia és nyomorúság. A zsák krumpli döntése.
- 30:20 Botrány az IMDB-n. Liptai Claudia életrajza örök. Mesterséges értelem.
- 36:33 Hogy kell megtanítani a macskát bújócskázni? A tyúk tudatalattija.
- 38:56 Kajafutár Harleyn. Taxis Teslában.
- 41:05 Most már tényleg mindjárt pukkad az AI-lufi. Kalandok chatbotokkal.
- 45:37 Szex és Chatgpt. A Ray Ban AI-szemüvege.