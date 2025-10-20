Budapesti rémálmok

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Itt 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétvégi cikkekkel. Másfajta hírleveleink itt elérhetőek.

Belföld

A hétvégére biztossá vált, hogy a több, rendőrség felé tett jelzés és bejelentés mellett legalább egy hivatalos feljelentést is tettek a Szőlő utcai igazgató ügyében. Egészen pontosan a bűntársa ellen, aki a gyerekeket behálózta. Kiderítettük azt is, hogy az egyik, a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lány 17 évesen házassággal nagykorúvá vált, ezért idő előtt kikerült a gyermekvédelmi rendszerből.

Leállították a személyforgalmat a Debreceni-Nagykereki vasútvonalon, mert egy akkumulátorgyár miatt el kell bontani belőle egy szakaszt. Az ország egyik legforgalmasabb mellékvonala a 11. vonal, amit Lázár János bezárat. Bár a MÁV ígéri, hogy újranyitják, sokkal valószínűbb, hogy végleges lesz a bezárás. Pedig a vonal még trainonot is túlélte.

Fotó: Németh Dániel/444

A helyi civilek aláírást gyűjtenek az újpesti stadionépítés ellen, és nehezményezik, hogy az önkormányzat nem áll melléjük. Ráadásul a talaj szennyezett a volt gyár miatt, a lakók pedig attól tartanak, hogy hiába a kármentesítés a leendő stadion alatt, a kicsivel arrébb lévő szennyezést megbolygatja majd az építkezés.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Úgynevezett sztárokkal tárgyalnak ki „meghökkentő”, internetes videókat a Duna Tv új talkshow-jában egy közmédiás bemondónak álcázott ismeretlen színésszel, hogy mindenki azt érezze, újra 1992-ben vagyunk, és Guinness-rekordokra csodálkozunk rá a Friderikusz Show-ban.

Fotó: Janza Kata/Facebook

Csikósokat, menyecskéket, székrekedéses borbélyokat és rengeteg szárított fűszerpaprikát szerepeltető zenés-táncos revüszínház épült a szupermagyaros látványosságra vágyó turistáknak a régi gettó közepén. Ott volt a helyünk.

Fotó: Bankó Gábor/444

Hír volt még itthon:

Külföld

Trump azután találkozott Zelenszkij elnökkel, hogy előtte Putyinnal beszélt telefonon, ami meg is érződött a tárgyalás hangvételén: az amerikai elnök káromkodott, és elzárkózott a Tomahawk rakáték eladásától. Az orosz elnök sajtóhírek szerint a teljes donecki régió átadását követeli a békéért, Zelenszkij szerint pedig Oroszország csak az erőből ért, és nem szabad engedni neki. Egy spanyol lap több európai uniós forrással beszélt, akik rémálomnak nevezték Trump és Putyin tervezett budapesti találkozóját.

Fotó: HANDOUT/AFP

Még meg sem alakult a cseh kormány, máris botrány robbant ki Andrej Babiš egyik koalíciós partnere, az Autósok legismertebb arca, a külügyminiszteri posztra pályázó Filip Turek Facebook-posztjai miatt. Az ügy miatt csúszik maga a kormányalakítás is.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Miközben Kínában példátlan léptékű építkezések zajlottak az elmúlt 40 évben, az Egyesült Államokban elfelejtették, hogyan is kell ezt csinálni. Kínában azonban pont a kommunista párt a legfőbb akadálya annak is, hogy az ország igazán prosperáljon. Elolvastuk az év legtöbbet méltatott Kína-könyvét.

Fotó: STR/AFP

Bár a dinasztiákat egy olyan korban találták fel, amikor a hatalom még vér szerint öröklődött, a leszármazottak hatalomhoz juttatását a demokráciák sem tudták teljesen felszámolni. A 21. századi autoriter fordulat pedig Izraeltől Brazílián át Amerikáig feltámasztotta a királyi családokat.

Még egy hete sincs, hogy Donald Trump vezetésével Izrael és a Hamász aláírta a gázai tűzszüneti megállapodás, de már mindkét fél folytatta a fegyveres erőszakot. Hankó Balázs soron kívüli választ vár az ELTE rektorától azután, hogy megzavarták egy izraeli történész előadását.

Fotó: MOSAB SHAWER/Middle East Images via AFP

Az Egyesült Királyságban minden adott volt a politikai thrillerhez: kémkedés, intrikák, titkos jelentések, őrizetbe vétel. Ehhez képest a tárgyalásig sem jutottak el a nagy kínai kémbotrányban. A főügyész szerint azért omlott össze az ügy, mert a brit kormány nem hajlandó nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősíteni Kínát.

Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Egyáltalán nem Nagy István Labubu-unboxingja az influenszerpolitizálás csúcsa. A csúcson Nikol Pasinjan van, aki azzal ér el milliós megtekintéseket, hogy leborotválja a szakállát, vagy hogy orosz popzenére bámul a kamerába. (Labubut tettek Kádár János sírjára.)

Kultúra

Megnéztük Marina Abramović bécsi életmű-kiállítását, ami egyszerre kínál extatikus, kényelmetlen és felejthetetlen élményt, miközben megmutatja, miért vált az alkotó a kortárs művészet ikonikus alakjává.

Fotó: OPrics Dóra

Borízű

Lakadalom van a mi Kínánkban. A jegyesfotózás trükkjei. A magyar esküvőifotó-biznisz. És tényleg van baath sajttorta! Mi lesz a Szigettel? Minek megmenteni azt, aminek vége van? Újabb macskabújócskatippek, tyúkpszichológia. Chatbotok – az emberiség újabb ellenségei.

Sport

Fotó: RTL
reggel 4 sztárbox filip turek Debreceni-Nagykereki vasútvonal kétfarkú kutya párt sziget iványi gábor Kutyapárt Donald Trump Volodimir Zelenszkij hírlevél Andrej Babis 444 hírlevél kutya Lázár János reggel 4 vlagyimir putyin mkkp
Kapcsolódó cikkek

Rendőrségi feljelentéssel és különös házasságkötéssel folytatódott a 12 évesen behálózott lány története, de a Szőlő utca igazgatója érinthetetlen volt

Most már biztos, hogy a több, rendőrség felé tett jelzés és bejelentés mellett legalább egy hivatalos feljelentést is tettek a Szőlő utcai igazgató ügyében. Egészen pontosan a bűntársa ellen, aki a gyerekeket behálózta. Kiderítettük azt is, hogy az egyik, a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lány 17 évesen házassággal nagykorúvá vált, ezért idő előtt kikerült a gyermekvédelmi rendszerből.

Bábel Vilmos
bűnügy

A trianoni döntést még túlélte, a kínai akkumulátorgyárat már nem

Leállítják a személyforgalmat a Debreceni-Nagykereki vasútvonalon, mert egy akkumulátorgyár miatt el kell bontani belőle egy szakaszt. Az ország egyik legforgalmasabb mellékvonala a 11. vonal, amit Lázár János bezárat. Bár a MÁV ígéri, hogy újranyitják, sokkal valószínűbb, hogy végleges lesz a bezárás.

Németh Dániel, Molnár Kristóf
közlekedés

Hiába kiabálnak a helyiek, izomból tolnák a kertvárosba az Újpest stadionját

A helyi civilek aláírást gyűjtenek a stadionépítés ellen, és nehezményezik, hogy az önkormányzat nem áll melléjük. Ráadásul a talaj ma még szennyezett a volt gyár miatt, a lakók pedig attól tartanak, hogy hiába a kármentesítés a leendő stadion alatt, a kicsivel arrébb lévő szennyezést megbolygatja majd az építkezés.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

A köztévé megcsinálta a saját Heti Hetesét, hogy a nyugdíjasok is értsék, milyen a flesselős vájb

Úgynevezett sztárokkal tárgyalnak ki „meghökkentő”, internetes videókat a Duna Tv új talkshow-jában egy közmédiás bemondónak álcázott ismeretlen színésszel, hogy mindenki azt érezze, újra 1992-ben vagyunk, és Guinness-rekordokra csodálkozunk rá a Friderikusz Show-ban.

Mészáros Juli
tévé

Nembináris gulyás és dinoszaurusz méretű műgólya a Síp utcában

Csikósokat, menyecskéket, székrekedéses borbélyokat és rengeteg szárított fűszerpaprikát szerepeltető zenés-táncos revüszínház épült a szupermagyaros látványosságra vágyó turistáknak a régi gettó közepén. Ott volt a helyünk.

Szily László, Bankó Gábor
ÉLET

Iványi Gáborék ismét kérelmezik, hogy bejegyzett egyház lehessenek

Álláspontjuk szerint teljesítették a törvényes feltételeket, így ismét jogosultak az állami kiegészítő támogatásra.

Urfi Péter
egyház

A katolikus püspökök elutasítják a DK javaslatát a gyónási titok eltörléséről

Egyben hangsúlyozzák, hogy az egyház nem politikai szervezet, és a kampányban nem kíván részt venni.

Urfi Péter
egyház

Magyar Péter szerint nem engedik felszólalni ott, ahonnan Orbán küldte haza az oroszokat 1989-ben

A Műcsarnok tulajdonosa Magyar posztja szerint arra hivatkozott, hogy az intézmény a nemzeti ünnepeken zárva tart.

Benics Márk
POLITIKA

Nem volt az év ötlete, hogy Orbán odaállt a pesti rakpartra gúnyolódni

Vitézy Dávid elég gyorsan elmagyarázta, kinek a hibája, hogy „a város legszebb pontja” úgy néz ki, ahogy.

Urfi Péter
Budapest

Orbán Viktor kormányrendeletet adott ki arról, hogy a kórházakban kell lennie vécépapírnak

Magyar Péter gratulált a „lex gurigához”.

Urfi Péter
Egészségügy

Terézváros nem akar szerencsejáték-hirdetéseket és óriásmolinókat

A házak reklámokkal való elcsúfítását a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva engedélyezte a fideszes kormányhivatal.

Tóth-Szenesi Attila
Budapest

Nem lett botrány Trump és Zelenszkij találkozóján, de érdemi döntések sem születtek

Trump kinyilatkoztatta, hogy mindkét háborús félnek meg kell állnia ott, ahol van. Ezzel Zelenszkij is egyetért.

Urfi Péter
külföld

Trump folyamatosan káromkodva győzködte Zelenszkijt, hogy fogadja el Putyin feltételeit, különben Oroszország „elpusztítja”

A pénteki washingtoni tárgyalás megint nagyon konfrontatív volt, Trump az előző nap Putyin által elmondottakat ismételgette, mondták az FT forrásai.

Haász János
külföld

Washington Post: Putyin a teljes donecki régió átadását követeli a békéért

Cserébe Herszon és Zaporizzsja régiókban hajlandó lenne elfoglalt területeket feladni.

Molnár Kristóf
külföld

Zelenszkij: Oroszország csak az erőből ért, nem szabad engedni neki

Miután pénteki washingtoni tárgyalásán nem sikerült rakétákat szereznie a Putyinnal való újabb tárgyalásban bízó Trumptól, a szövetségeseihez fordult az ukrán elnök.

Haász János
külföld

Európai uniós tisztségviselők: Politikai rémálom a budapesti Trump–Putyin-találkozó

Az El País több forrása Európa megalázásának tekinti a helyszínválasztást.

Molnár Kristóf
eu

Zelenszkij terroristának tartja Putyint, de készen áll arra, hogy találkozzon vele Budapesten

Az NBC-nek nyilatkozó ukrán elnök szerint „ha valóban igazságos és tartós békét akarunk, ahhoz mindkét oldalra szükségünk van”.

Haász János
külföld

Navalnijról nevezné el a Bajza utcai metrómegállót a Kétfarkú Kutya Párt

„Bajza utca – Navalnij emlékmű” lenne az új név, az előterjesztésről a Fővárosi Közgyűlés dönt.

Benics Márk
belföld

Babiš máris ízelítőt kapott abból, milyen lesz együtt kormányozni a szélsőséges pártokkal

Még meg sem alakult a cseh kormány, máris botrány robbant ki Andrej Babiš egyik koalíciós partnere, az Autósok legismertebb arca, a külügyminiszteri posztra pályázó Filip Turek Facebook-posztjai miatt. Az ügy miatt csúszik maga a kormányalakítás is.

Inkei Bence
külföld

Mérnökök az ügyvédek ellen – így áll most Kína és Amerika harca a világelsőségért

Miközben Kínában példátlan léptékű építkezések zajlottak az elmúlt 40 évben, az Egyesült Államokban elfelejtették, hogyan is kell ezt csinálni. Kínában azonban pont a kommunista párt a legfőbb akadálya annak is, hogy az ország igazán prosperáljon. Elolvastuk az év legtöbbet méltatott Kína-könyvét.

Horváth Bence
külföld

Eduardo, Yair és a kis Donald – Az autoriter nepo babyk új generációja

Bár a dinasztiákat egy olyan korban találták fel, amikor a hatalom még vér szerint öröklődött, a leszármazottak hatalomhoz juttatását a demokráciák sem tudták teljesen felszámolni. A 21. századi autoriter fordulat pedig Izraeltől Brazílián át Amerikáig feltámasztotta a királyi családokat.

Bede Márton
külföld

Egyesült Államok-szerte tüntetnek Donald Trump és „autoriter törekvései” ellen

Szombaton több mint 2500 megmozdulást tartanak New Yorktól kezdve Texason át San Franciscóig, ami miatt több republikánus kormányzó is mozgósította a Nemzeti Gárdát.

Benics Márk
külföld

Eddig tartott a gázai tűzszünet, Izrael és a Hamász is lőtte a másikat, és mindketten a másikat hibáztatják ezért

Mióta Trump tűzszüneti terve hatályba lépett, 35 ember halt meg fegyveres összecsapásokban.

Haász János
külföld

Hankó Balázs soron kívüli választ vár az ELTE rektorától azután, hogy megzavarták egy izraeli történész előadását

Palesztin kendőt viselő emberek hangoskodtak.

Benics Márk
belföld

Befuccsolt a nagy kémbotrány, miután a brit kormány elgyávult, és nem volt hajlandó ellenségnek nevezni Kínát

Minden adott volt a politikai thrillerhez: kémkedés, intrikák, titkos jelentések, őrizetbe vétel. Ehhez képest a tárgyalásig sem jutottak el. A főügyész szerint azért omlott össze az ügy, mert a brit kormány nem hajlandó nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősíteni Kínát.

Takács Lili
külföld

Dobj el mindent, új videót posztolt az örmény miniszterelnök!!4!4!

Egyáltalán nem Nagy István Labubu-unboxingja az influenszerpolitizálás csúcsa. A csúcson Nikol Pasinjan van, aki azzal ér el milliós megtekintéseket, hogy leborotválja a szakállát, vagy hogy orosz popzenére bámul a kamerába.

Benics Márk
külföld

Labubut tettek Kádár János sírjára

Hogy ki, mikor és miért, azt egyelőre nem tudni. De nem ez az első rejtélyes eset ennél a sírnál.

Haász János
belföld

Két meztelen ember között bepréseltem magam Marina Abramovic életmű-kiállítására

Marina Abramović bécsi életmű-kiállításán jártunk, ami egyszerre kínál extatikus, kényelmetlen és felejthetetlen élményt, miközben megmutatja, miért vált az alkotó a kortárs művészet ikonikus alakjává.

Oprics Dóra
Képző

Dalok keletről és innen-onnan

Népzenék sokfelől, meglepetésekkel megdobva: SunMa a Hangoverben.

Horváth Bence
zene
Podcast

Borízű hang #242 [H]: Miért kéne bármit megmenteni a nyomorúság demokráciájában?

Lakadalom van a mi Kínánkban. A jegyesfotózás trükkjei. A magyar esküvőifotó-biznisz. És tényleg van baath sajttorta! Mi lesz a Szigettel? Minek megmenteni azt, aminek vége van? Újabb macskabújócskatippek, tyúkpszichológia. Chatbotok – az emberiség újabb ellenségei.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Molnár Áron megvédte címét a Sztárboxban, és azt üzente: 2026-ban menjetek szavazni!

A DPK-tag Lotfi Begi is ringbe lépett, de nem Molnár Áronnal, és egy korábban doppingolás miatt három évre eltiltott kajakozó is bokszolt.

Mészáros Juli
tévé

Szoboszlaiék megint kikaptak, sorozatban ez volt a negyedik vereségük

A Liverpoolnak tizenegy éve, 2014 novemberében volt legutóbb ilyen rossz szériája. Most hazai pályán veszítettek a Manchester United ellen.

Haász János
sport

96-ról 128-ra emelték a létszámot, magyar dartsos is lesz a PDC világbajnokságon

Kovács Patrik nyerte a Hungarian Darts Super League-et, ő indulhat a december 11-én kezdődő eseményen.

Gazda Albert
sport