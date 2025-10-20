Budapesti rémálmok

Jó reggelt! Itt 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétvégi cikkekkel. Másfajta hírleveleink itt elérhetőek.
A hétvégére biztossá vált, hogy a több, rendőrség felé tett jelzés és bejelentés mellett legalább egy hivatalos feljelentést is tettek a Szőlő utcai igazgató ügyében. Egészen pontosan a bűntársa ellen, aki a gyerekeket behálózta. Kiderítettük azt is, hogy az egyik, a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lány 17 évesen házassággal nagykorúvá vált, ezért idő előtt kikerült a gyermekvédelmi rendszerből.
Leállították a személyforgalmat a Debreceni-Nagykereki vasútvonalon, mert egy akkumulátorgyár miatt el kell bontani belőle egy szakaszt. Az ország egyik legforgalmasabb mellékvonala a 11. vonal, amit Lázár János bezárat. Bár a MÁV ígéri, hogy újranyitják, sokkal valószínűbb, hogy végleges lesz a bezárás. Pedig a vonal még trainonot is túlélte.
A helyi civilek aláírást gyűjtenek az újpesti stadionépítés ellen, és nehezményezik, hogy az önkormányzat nem áll melléjük. Ráadásul a talaj szennyezett a volt gyár miatt, a lakók pedig attól tartanak, hogy hiába a kármentesítés a leendő stadion alatt, a kicsivel arrébb lévő szennyezést megbolygatja majd az építkezés.
Úgynevezett sztárokkal tárgyalnak ki „meghökkentő”, internetes videókat a Duna Tv új talkshow-jában egy közmédiás bemondónak álcázott ismeretlen színésszel, hogy mindenki azt érezze, újra 1992-ben vagyunk, és Guinness-rekordokra csodálkozunk rá a Friderikusz Show-ban.
Csikósokat, menyecskéket, székrekedéses borbélyokat és rengeteg szárított fűszerpaprikát szerepeltető zenés-táncos revüszínház épült a szupermagyaros látványosságra vágyó turistáknak a régi gettó közepén. Ott volt a helyünk.
Trump azután találkozott Zelenszkij elnökkel, hogy előtte Putyinnal beszélt telefonon, ami meg is érződött a tárgyalás hangvételén: az amerikai elnök káromkodott, és elzárkózott a Tomahawk rakáték eladásától. Az orosz elnök sajtóhírek szerint a teljes donecki régió átadását követeli a békéért, Zelenszkij szerint pedig Oroszország csak az erőből ért, és nem szabad engedni neki. Egy spanyol lap több európai uniós forrással beszélt, akik rémálomnak nevezték Trump és Putyin tervezett budapesti találkozóját.
Még meg sem alakult a cseh kormány, máris botrány robbant ki Andrej Babiš egyik koalíciós partnere, az Autósok legismertebb arca, a külügyminiszteri posztra pályázó Filip Turek Facebook-posztjai miatt. Az ügy miatt csúszik maga a kormányalakítás is.
Miközben Kínában példátlan léptékű építkezések zajlottak az elmúlt 40 évben, az Egyesült Államokban elfelejtették, hogyan is kell ezt csinálni. Kínában azonban pont a kommunista párt a legfőbb akadálya annak is, hogy az ország igazán prosperáljon. Elolvastuk az év legtöbbet méltatott Kína-könyvét.
Bár a dinasztiákat egy olyan korban találták fel, amikor a hatalom még vér szerint öröklődött, a leszármazottak hatalomhoz juttatását a demokráciák sem tudták teljesen felszámolni. A 21. századi autoriter fordulat pedig Izraeltől Brazílián át Amerikáig feltámasztotta a királyi családokat.
Még egy hete sincs, hogy Donald Trump vezetésével Izrael és a Hamász aláírta a gázai tűzszüneti megállapodás, de már mindkét fél folytatta a fegyveres erőszakot. Hankó Balázs soron kívüli választ vár az ELTE rektorától azután, hogy megzavarták egy izraeli történész előadását.
Az Egyesült Királyságban minden adott volt a politikai thrillerhez: kémkedés, intrikák, titkos jelentések, őrizetbe vétel. Ehhez képest a tárgyalásig sem jutottak el a nagy kínai kémbotrányban. A főügyész szerint azért omlott össze az ügy, mert a brit kormány nem hajlandó nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősíteni Kínát.
Egyáltalán nem Nagy István Labubu-unboxingja az influenszerpolitizálás csúcsa. A csúcson Nikol Pasinjan van, aki azzal ér el milliós megtekintéseket, hogy leborotválja a szakállát, vagy hogy orosz popzenére bámul a kamerába. (Labubut tettek Kádár János sírjára.)
Megnéztük Marina Abramović bécsi életmű-kiállítását, ami egyszerre kínál extatikus, kényelmetlen és felejthetetlen élményt, miközben megmutatja, miért vált az alkotó a kortárs művészet ikonikus alakjává.
Lakadalom van a mi Kínánkban. A jegyesfotózás trükkjei. A magyar esküvőifotó-biznisz. És tényleg van baath sajttorta! Mi lesz a Szigettel? Minek megmenteni azt, aminek vége van? Újabb macskabújócskatippek, tyúkpszichológia. Chatbotok – az emberiség újabb ellenségei.
Álláspontjuk szerint teljesítették a törvényes feltételeket, így ismét jogosultak az állami kiegészítő támogatásra.
Egyben hangsúlyozzák, hogy az egyház nem politikai szervezet, és a kampányban nem kíván részt venni.
A Műcsarnok tulajdonosa Magyar posztja szerint arra hivatkozott, hogy az intézmény a nemzeti ünnepeken zárva tart.
Vitézy Dávid elég gyorsan elmagyarázta, kinek a hibája, hogy „a város legszebb pontja” úgy néz ki, ahogy.
Magyar Péter gratulált a „lex gurigához”.
A házak reklámokkal való elcsúfítását a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva engedélyezte a fideszes kormányhivatal.
Trump kinyilatkoztatta, hogy mindkét háborús félnek meg kell állnia ott, ahol van. Ezzel Zelenszkij is egyetért.
A pénteki washingtoni tárgyalás megint nagyon konfrontatív volt, Trump az előző nap Putyin által elmondottakat ismételgette, mondták az FT forrásai.
Cserébe Herszon és Zaporizzsja régiókban hajlandó lenne elfoglalt területeket feladni.
Miután pénteki washingtoni tárgyalásán nem sikerült rakétákat szereznie a Putyinnal való újabb tárgyalásban bízó Trumptól, a szövetségeseihez fordult az ukrán elnök.
Az El País több forrása Európa megalázásának tekinti a helyszínválasztást.
Az NBC-nek nyilatkozó ukrán elnök szerint „ha valóban igazságos és tartós békét akarunk, ahhoz mindkét oldalra szükségünk van”.
„Bajza utca – Navalnij emlékmű” lenne az új név, az előterjesztésről a Fővárosi Közgyűlés dönt.
Még meg sem alakult a cseh kormány, máris botrány robbant ki Andrej Babiš egyik koalíciós partnere, az Autósok legismertebb arca, a külügyminiszteri posztra pályázó Filip Turek Facebook-posztjai miatt. Az ügy miatt csúszik maga a kormányalakítás is.
Miközben Kínában példátlan léptékű építkezések zajlottak az elmúlt 40 évben, az Egyesült Államokban elfelejtették, hogyan is kell ezt csinálni. Kínában azonban pont a kommunista párt a legfőbb akadálya annak is, hogy az ország igazán prosperáljon. Elolvastuk az év legtöbbet méltatott Kína-könyvét.
Bár a dinasztiákat egy olyan korban találták fel, amikor a hatalom még vér szerint öröklődött, a leszármazottak hatalomhoz juttatását a demokráciák sem tudták teljesen felszámolni. A 21. századi autoriter fordulat pedig Izraeltől Brazílián át Amerikáig feltámasztotta a királyi családokat.
Szombaton több mint 2500 megmozdulást tartanak New Yorktól kezdve Texason át San Franciscóig, ami miatt több republikánus kormányzó is mozgósította a Nemzeti Gárdát.
Mióta Trump tűzszüneti terve hatályba lépett, 35 ember halt meg fegyveres összecsapásokban.
Palesztin kendőt viselő emberek hangoskodtak.
Minden adott volt a politikai thrillerhez: kémkedés, intrikák, titkos jelentések, őrizetbe vétel. Ehhez képest a tárgyalásig sem jutottak el. A főügyész szerint azért omlott össze az ügy, mert a brit kormány nem hajlandó nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősíteni Kínát.
Egyáltalán nem Nagy István Labubu-unboxingja az influenszerpolitizálás csúcsa. A csúcson Nikol Pasinjan van, aki azzal ér el milliós megtekintéseket, hogy leborotválja a szakállát, vagy hogy orosz popzenére bámul a kamerába.
Hogy ki, mikor és miért, azt egyelőre nem tudni. De nem ez az első rejtélyes eset ennél a sírnál.
Marina Abramović bécsi életmű-kiállításán jártunk, ami egyszerre kínál extatikus, kényelmetlen és felejthetetlen élményt, miközben megmutatja, miért vált az alkotó a kortárs művészet ikonikus alakjává.
Népzenék sokfelől, meglepetésekkel megdobva: SunMa a Hangoverben.
Lakadalom van a mi Kínánkban. A jegyesfotózás trükkjei. A magyar esküvőifotó-biznisz. És tényleg van baath sajttorta! Mi lesz a Szigettel? Minek megmenteni azt, aminek vége van? Újabb macskabújócskatippek, tyúkpszichológia. Chatbotok – az emberiség újabb ellenségei.
A DPK-tag Lotfi Begi is ringbe lépett, de nem Molnár Áronnal, és egy korábban doppingolás miatt három évre eltiltott kajakozó is bokszolt.
A Liverpoolnak tizenegy éve, 2014 novemberében volt legutóbb ilyen rossz szériája. Most hazai pályán veszítettek a Manchester United ellen.
Kovács Patrik nyerte a Hungarian Darts Super League-et, ő indulhat a december 11-én kezdődő eseményen.