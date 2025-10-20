Bulgária átengedné Putyin gépét Budapestre

Bulgária kérésre engedélyezné Vlagyimir Putyin orosz elnök repülőgépének, hogy átrepüljön az ország légterén a budapesti csúcstalálkozóra - ezt hétfőn jelentették be Szófiában.

„Ha a béke érdekében van hajlandóság erőfeszítésre, és ennek feltétele egy találkozó, akkor a legészszerűbb, ha ennek a találkozónak a megrendezését minden lehetséges eszközzel támogatják”

- mondta Georg Georgiev, a bolgár külügyminiszter.

Il-96-os kísérettel - ilyen típus az orosz elnöki gép is. Fotó: © Reuters Staff / Reuters

„Nagyon reméljük, hogy közelebb kerültünk a tartós ukrajnai békéhez, bár az orosz fél egyértelműen nem ilyen irányú erőfeszítéseket tett a közelmúltban, amikor még intenzívebbé tette drón- és rakétatámadásait, és ezzel tovább erősödött az ellenséges hangulat” - tette hozzá. Bulgária támogatja az újabb szankciókat Oroszországgal szemben, ahogy Ukrajna szuverenitását és területi épségét is.



Az egyik lehetséges légi útvonal Moszkvából Budapestre a Fekete-tengeren át vezet Bulgária és Szerbia érintésével.