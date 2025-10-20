DK-Orbán összecsapás a Parlamentben Semjénről: összeomlott a kártyavár, mondta Arató, önök álhírbotrányt gerjesztettek, ez bűncselekmény, felelte Orbán

A Szőlő utca ügyével indultak a Parlamentben az azonnali kérdések, illetve ez így nem egészen pontos, hiszen a létező Szőlő utcai ügyre fűzték rá korábban egyes szereplők a bizonyítékok nélküli állításokat Semjén Zsoltról, és most is keveredett ez a két dolog a Parlamentben.

A DK-s Arató Gergely azt mondta Orbán Viktornak címzett kérdésében, hogy „összeomlott a kommunikációs kártyavár, a király meztelen”. Arató emlékeztetett, hogy Semjén azt mondta, a Szőlő utcában 10 éve zajlik nyomozás, aztán kiderült, nem igaz. Arató szerint azt is mondta a kormány, hogy nincs kiskorú áldozat, aztán kiderült, hogy van, és arra hívta fel a figyelmet az ellenzéki politikus, hogy a kormányzat azt is mondta, hogy nincs Zsolti bácsi ügy, aztán a nyomozók a Zsolti bácsis állításokat tartalmazó videót a Szőlő utcai nyomozásra hivatkozva keresték Juhász Péter expolitikusnál.

„Ön meg, amikor azt kérdeztem, ki hazudik, halált megvető bátorsággal Semjén Zsolt nemtudommicsodája mögé bújt, és az ő nemlétező válaszára hivatkozott”, mondta Orbánnak Arató. Szerinte egy dologról nem beszél a kormány, az érintett gyerekek sorsáról, sőt, akadályozzák az igazság kiderülését, a kormány nem akarja megvédeni ezeket a gyerekeket. Ez nem kormányzás, hanem összeomlás. Egy kérdés van: mint a kegyelmi ügyben, most is bátor utcai harcosként mások mögé bújik, és leváltja alkalmatlan minisztereit, Semjént, Tuzsont, Rogánt, vagy vállalja a felelősséget, és maga mond le?, kérdezte Arató.

Orbán erre röviden válaszolt. „A DK szájából az összeomlás mindig izgalmasan hangzik", kezdte. Azt mondta, a Szőlő utca ügyben annyit tudunk, hogy önök álhírbotrányt gerjesztettek, állításaiknak semmilyen ténybeli alapja nincs. Amit csinálnak, az vádaskodás és rágalmazás. A hatóságok teszik a dolgukat, a rágalmazóknak a bíróság előtt kell felelniük, köszönöm - mondta Orbán.

Arató erre azt mondta, „önnek van képe álhírbotrányról beszélni. Álhír, hogy Juhász Péter Pál prostitúciós hálózatot szervezett? Álhír, hogy három ügyben nyomozás van? Hogy 1030 ügyben tettek feljelentést a gyermekvédelmi rendszerben? Ezt mind az ön kormányának tagjai állították.

Arató szerint Orbán nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, csak „védi a nemzet Tartuffe-jét", és azt mondta, később felelniük kell azoknak, akik kinevezték, támogatták és fedezték a pedofilokat a gyermekvédelmi rendszerben.

Orbán aztán lényegében megismételte a válaszát: álhírbotrányról van szó, mert kormánytagokat rágalmaztak meg. Ez bűncselekmény, nagyon remélem, amikor az eljárások megindulnak, nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni, mondta a kormányfő Aratónak.