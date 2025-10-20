Elektromos tűz miatt állt le a győri vasútállomáson a közlekedés, ami már újraindult, de lesznek még járatkimaradások

„A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tegnap éjjel tűntek” – így kezdi Facebook-posztját Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, miután vasárnap este tűz ütött ki a biztosítóberendezés kábelcsatornájában tűz ütött ki, ami miatt szünetelt a vonatközlekedés a győri vasútállomáson.

„A győri állomáson keletkezett elektromos tűzben mintegy 30 (!) méteres hosszon 36 db biztosítóberendezési és 6 db távközlő optikai kábelünk égett el. Ez olyan jelentős sérülés az 1-es fővonal »idegrendszerében«, amely az egész vonal vasútközlekedését kedvezőtlenül befolyásolja. Most már az is valószínűsíthető, hogy a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta. Ez azonban nyilván nem vigasz azoknak az utasoknak, akiknek ma még egészen biztosan ideiglenes közlekedési megoldásokhoz kell alkalmazkodniuk. A tűzkárok elhárítása ugyanis a vártnál hosszabb időt vesz igénybe” – írta Hegyi Zsolt, aki közölte, hogy „ez idő alatt pedig sajnos nem tudunk a megszokott forgalmi rend szerint közlekedni”.

Hozzátette, hogy a vonatok Sopron felől már elérik Győrt, és a hegyeshalmi fővonal távolsági vonatai már végig közlekednek, de pótlóbuszozásra, menetrendi módosításokra, akár járatkimaradásokra is szükség lesz.