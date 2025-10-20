Energiaügyi Minisztérium: Túl kockázatos az orosz energiaimport, diverzifikálni kell

Megjelent Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervének legfrissebb verziója az Energiaügyi Minisztérium (EM) oldalán, vette észre az Economix.

A dokumentum azért érdekes, mert teljesen mást állít, mint amit a magyar kormány eddig képviselt az orosz energiahordozók importjával kapcsolatban. Orbán Viktor és Szijjártó Péter eddig rendre azt hangoztatta, az orosz energiaimport adottság, ezen nem lehet változtatni. Ha pedig mégis máshonnan vásárolnánk kőolajat és földgázt, az jelentősen megdrágítaná az energiát, amit mindenki megérezne a pénztárcáján, érveltek. Illetve a MOL és Janaf vitája nyomán – ez az az Adria-kőolajvezetéken érkező esetleges tengeri olajszállítmányokkal függött össze – az ellátásbiztonság is ott szerepelt a kormányzati szereplők érvei között.

Ezzel szemben a friss Energiaterv részletesen ír arról hogy mekkora kockázatot jelent az orosz importnak való kitettség, és hogy ezen mindenképp változtatni kell.

2021-ben a kőolaj és a földgáz esetében is 87 százalék az importfüggőségi mutató, míg a nukleáris fűtőelem-ellátás kizárólag importból fedezhető. A teljes magyar földgázfogyasztás 85 százaléka, és a kőolaj jelentős többsége is Oroszországból érkezik, a Paksi Atomerőmű pedig csak orosz fűtőanyaggal tud működni.

Magyarország fő stratégiai célkitűzése az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése, ezért kulcskérdés energiaimport-függőség csökkentése, főleg azok után hogy az orosz-ukrán háború miatt az importfüggőségből eredő kockázatok jelentősen felerősödtek, írja a minisztérium.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter Fotó: Bús Csaba/MTI/MTVA

A kitűzött célok között szerepel a földgáz importkitettségének 80 százalékra, a kőolajénak pedig 85 százalékra való csökkentése 2030-ra. A földgáz-kitettség csökkentésének eszköze a fogyasztás visszafogása az energiahatékonyság és a megújulók használatának növelésével, valamint a belföldi kitermelés fokozása. A diverzifikációs törekvések része a horvát Krk LNG terminálról érkező földgáz. Kiemelt feladat a román-magyar határkeresztező kapacitás bővítése, valamint a magyar-szlovén összeköttetés megteremtése, amely alternatív útvonalat jelenthet az észak-olaszországi LNG-kikötőkhöz – áll az EM tervezetében.

Mivel Magyarország regionális kőolajtermék-ellátási funkcióval is rendelkezik, az orosz importfüggőségből eredő kockázatok kezelése nemcsak magyar, hanem regionális érdek is. A diverzifikálás érdekében cél a déli irányú kőolaj-beszállítás növelése az Adria kőolajvezeték kapacitásbővítésével. Ezzel párhuzamosan cél a Dunai Finomító rugalmasságának növelése, hogy képes legyen nem orosz eredetű kőolaj feldolgozására is. A stratégia hangsúlyozza az ukrán-magyar Barátság-kőolajvezeték fenntartását is, továbbá tervezik egy új szerb-magyar kőolajvezeték építését is a kitettség mérséklésére.

A jelenlegi és az épülő paksi atomerőmű csak orosz nukleáris üzemanyaggal tud működni. A nukleáris energiaellátás biztonságának garantálásához a nukleáris fűtőelemek alternatív beszerzési forrásainak diverzifikációjára szükséges fókuszálni a stratégia szerint. Együttműködési megállapodás született már Franciaországgal az alternatív fűtőelem-ellátás biztosítására vonatkozóan, hogy kifejlesszenek egy olyan fűtőanyagot, mellyel működni tudnak a Magyarországi atomerőművek.