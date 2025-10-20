Hiába a kedvező ítéletek, a devizahitelesek 90-95 százalékának nincs túl sok oka az optimizmusra

Az elmúlt időszakban több fontos ítélet született a devizahitelesekkel kapcsolatban. Előbb nyáron, majd most, októberben két perben is döntést hozott a bíróság, mindhárom esetben az adósoknak kedvezően.
Ezeket az Európai Unió Bírósága (EUB) által meghozott döntés alapján született kúriai jogegységi határozat alapozza meg. Az EUB döntésének az a lényege, hogy az adósok csak a kapott összeggel tartoznak a bankoknak, a kamatok és az árfolyam-különbözet összes terhét a pénzintézeteknek kell viselniük. Ez azt jelentette, hogy nemcsak biztosítani kell a kártérítés lehetőségét, de az addigi bírói gyakorlatot is felül kellett vizsgálni. A Kúria azonban nem rendelkezett sem a kártérítésekről sem a perújrafelvétel lehetőségéről.
Az EUB egy 2007-es svájci frank alapú autólízing-szerződés ügyében döntött. A testülethez előzetes döntéshozatalt kérve a Kúria fordult a hazai eljárás felfüggesztésével. A magyar bíróság arra volt kíváncsi, felül kell-e vizsgálni a hazai ítélkezési gyakorlatot, és ezzel összefüggésben a devizahiteles törvényeket, amelyek „orvosolták” a hitelszerződéseket a tisztességtelen feltételek kihagyásával.
Az Európai Unió Bírósága szerint kezdődhet elölről minden, és az ítélet alapján a devizában nyilvántartott hitelszerződések teljes hazai ítélkezési gyakorlatát felül kell vizsgálni. Megállapították, hogy az árfolyamkockázat hiányos tájékoztatása miatt a szerződés teljesen érvénytelen, a megfizetett havi törlesztőrészletek és költségek teljes összegének visszatérítése jár. A szerződés pedig nem nyilvánítható érvényesnek vagy hatályosnak. Egyúttal kimondták, hogy
„egy tisztességtelennek minősített szerződési feltételt főszabály szerint úgy kell tekinteni, mint amely nem is létezett, úgyhogy a fogyasztóra nézve nem fejthet ki joghatást”.
Ebből pedig az következik, hogy a tisztességtelen feltételek kiesése miatt a devizahiteleseknek csak annyit kellene megfizetniük, amit a szerződésük forintban tartalmaz.
Ahogy már említettük, az EUB ítélete alapján először még nyáron, júniusban ítélt a devizahiteles javára a magyar bíróság. A hibás árfolyamkockázati tájékoztatása hivatkozva a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) az ügyfélnek adott igazat első fokon az MBH Bankkal szembeni perben. Eszerint a „devizaalapú kölcsönszerződés érvénytelen, az adós csak a kapott összeggel tartozik, az árfolyam-különbözet összes terhét a banknak kell viselnie, így az adósnak jár vissza pénz”. Egy inárcsi asszony még 2008-ban vett fel 7,05 millió forint hitelt, ami után csaknem annak dupláját, 13,4 milliót fizetett vissza. A bírói döntés értelmében az asszonynak 6,5 millió forint, valamint a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű éves késedelmi kamat jár vissza.
Október 9-én másodfokon született az adós számára kedvező ítélet egy közel két éve folyó perben. A 24.hu szerint a Debreceni Törvényszék kimondta, hogy a devizahitel-szerződés árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezéseinek tisztességtelen jellege miatt érvénytelen. Pedig első fokon még a bank javára ítélt a bíróság, és az addig megfizetett részleteken túl 15 év után az adóst kötelezte több mint 2 millió forint tőke, 2011. augusztus 30. napjától pedig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat, valamit közel 300 ezer forint perköltség kifizetésére. Ebben a perben az Argenta Faktor Zrt. volt a felperes.
Másnap a megfelelő tájékoztatás hiányára hivatkozva döntött első fokon a Fővárosi Törvényszék egy békési család javára. Ők 2007-ben vettek fel 20,5 millió forint devizahiteles kölcsönt, a forint gyengülése miatt azonban a felvett összeg háromszorosát, több mint 61 millió forintot kellett törleszteniük.
A bíróság úgy döntött, hogy a hitelező Unicredit banknak 40 millió forintot kell visszafizetnie az adósnak, a békési családot csak a felvett tőke visszafizetési kötelezettsége terheli, az árfolyamváltozásból eredő kockázatot és a többi költséget a bank állja. A pénzintézet a perben nem tudta bizonyítani, hogy megfelelő tájékoztatást adott volna, a tanúként beidézett ügyintézők sem tudtak visszaemlékezni, hogy mi hangzott el 18 évvel ezelőtt.
Mivel már nem ez az első ilyen ítélet, még ha az egyelőre nem is jogerős, mégis felmerül a kérdés, hogy lehet-e ez precedens értékű, és bizakodhatnak a devizahitelesek, hogy számukra is kedvező végeredménnyel zárulhatnak a perek.
