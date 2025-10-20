Hiába kérték a mozdonyvezetők, egy év alatt sem javították a MÁV-nál az elromlott műszert - hat utas sérült meg a robbanásban

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Hiába jelezték többször is a mozdonyvezetők, hogy nem működik a hőmérséklet-ellenőrző a BZ motorkocsiban, a műszert egy év alatt sem cserélték és nem is javították meg. Ez volt az egyik oka a most közzétett jelentés szerint annak a vasúti balesetnek, ami 2023 júliusában történt Hodásznál. A Debrecenből jövő személyvonat aznap azért nem tudott továbbmenni, mert a mozdony hűtővíztartálya felrobbant. A gőz az utastérbe is beáramlott, emiatt négyen könnyebb, ketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek.

Mint a Magyar Hang írja, a Lázár-minisztérium alá tartozó Közlekedésbiztonsági Szervezet a balesetről a MÁV-ra nézve is kellemetlen megállapításokat tett. Jelentésük szerint a balesetet több tényező okozta, de a legsúlyosabb mulasztás a hőmérséklet-ellenőrző műszer hibája volt, amit a többszöri jelzés ellenére sem javítottak meg. Emiatt a mozdonyvezetők menet közben csak akkor vették észre a túlmelegedést, ha a vészleállító rendszer már egyszerűen lekapcsolta a mozdonyt. Ilyenkor utánpótlásként sima csapvízzel pótolták a hűtővizet, ami miatt a tartály fala fokozatosan elvékonyodott.

Mint a Magyar Hang írja, jelentés arra is rámutat, amit a szakértők a hibák normalizálásának hívnak: miután a vasúti alkalmazottak hiába jelzik visszatérően a problémákat, megoldás, javítás híján megtanulnak azokkal együtt dolgozni - ez azonban balesethez vezetett.

belföld hodász debrecen BZ motorkocsi vasúti baleset Közlekedésbiztonsági Szervezet MÁV
Kapcsolódó cikkek

Égési sérülést szenvedtek az utasok egy Bz motorvonat műszaki hibája miatt Hodásznál

Forró gőz csapott fel a tartályból.

Herczeg Márk
baleset