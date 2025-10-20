Izrael közölte, visszatér tűzszünethez azok után, hogy vasárnap Gázát támadta

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy vasárnap, a Hamász által a tűzszüneti megállapodás „nyilvánvaló megsértése” miatt indított légitámadások után újra életbe lépteti a gázai fegyverszünetet – írja a BBC. Hozzátétették, hogy tiszteletben tartják a megállapodást, de „határozottan reagálnak” a fegyverszünet minden megsértésére.

A hétvégi támadások Gáza déli részén kezdődtek, miután az izraeli hadsereg szerint „terroristák páncéltörő rakétát és lőfegyvert” lőttek a Rafahban tartózkodó katonáikra, megölve két katonát. A Hamász azt állította, hogy „nincs tudomása” az izraeli ellenőrzés alatt álló területen történt összecsapásokról.

Estére Izrael bejelentette, hogy Gáza egész területén Hamász-célpontokat támadott, helyi források szerint 44 ember halt meg.

A Hamász kijelentette, hogy elkötelezett a tűzszünet mellett, de Izraelt vádolta a megállapodás megsértésével, és figyelmeztetett, hogy a támadások „a helyzet teljes összeomlásához vezethetnek”.