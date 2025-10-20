Már kedden börtönbe vonul Nicolas Sarkozy

Az egykori francia konzervatív elnök, Nicolas Sarkozy kedden öt évre börtönbe vonul. Ezzel ő lesz az első a modern francia történelemben, akit lecsuknak – írja a Politico. A magyar felmenőkkel is rendelkező politikus azért került börtönbe, mert azzal vádolják, hogy munkatársain keresztül pénzügyi támogatást kapott a kampányára Moammer Kadhafi líbiai diktátortól gazdasági és diplomáciai segítségért cserébe.

Sarkozy tagadja a vádakat, fellebbezett is, de egy három bíróból álló testület úgy ítélte, hogy a vádak súlyossága a fellebbezés ellenére is indokolja az azonnali bebörtönzést.

Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Sarkozy bizonytalan ideig a párizsi Prison de la Santé börtönben töltö büntetését. Az egyelőre nem világos, hogy mind az öt évet itt húzza-e majd le, de a jövőben kérheti majd a büntetés módosítását, így akár háziőrizetbe is kerülhet.