Megjelent Epstein áldozatának könyve, András hercegnek és a brit királyi családnak lesz pár kemény napja

Megjelent Jeffrey Epstein egyik áldozata, Virginia Giuffre posztumusz memoárja, a Nobody's Girl, hat hónappal azután, hogy a nő öngyilkos lett.

A BBC szerint a nő arról írt, hogy attól félt, „szexrabszolgaként fog meghalni” Epstein és körének tulajdonában. Arról is beszámolt, hogy háromszor szexelt András herceggel, egyszer úgy, hogy Epstein és körülbelül nyolc másik fiatal nő is ott volt.

András herceg, Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

András herceg a napokban mondott le a királyi címeiről, köztük York hercegéről is, miután „megbeszélte a királlyal”, majd kiderült, hogy a brit rendőrség már „aktívan vizsgálja” azokat a sajtóinformációkat, miszerint András herceg a védelmét ellátó rendőr segítségével próbált információkat szerezni vádlójáról, Virginia Giuffre-ról.

A héten már a Guardian is közölt részleteket Giuffre posztumusz memoárjából, amiben azt állította: András herceg úgy gondolta, a vele való szexuális kapcsolathoz joga van. András végig tagadta azokat a vádakat, miszerint szexuális kapcsolatot létesített volna az akkor 17 éves Giuffre-val, és egy peren kívüli megállapodást kötöttek 12 millió fontra a felelősség elismerése nélkül. Egy amerikai bíróság 2021-ben úgy döntött, ezt a megállapodást nyilvánosságra kell hozni.

A BBC szerint Giuffre könyvében arról ír, még évtizedekkel később is emlékezett, mennyire félt bántalmazóitól. A lap azt írja, a könyv nagy része rendkívül megrázó olvasmány, Giuffre részletesen leírja az Epstein által elkövetett szadista visszaéléseket. Arról is írta, hogy Epstein szadomazo szexre kényszerítette, ami „olyan nagy fájdalmat okozott, hogy imádkoztam, hogy elájuljak”.

A Buckingham-palota egyik forrása a BBC-nek azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy „további fájdalmas napok várhatók” a könyv megjelenése miatt.