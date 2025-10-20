Orbán: A KDNP kapta a feladatot, hogy dolgozza ki, hogy lehet a gyerekeket megóvni az okostelefonok káros hatásaitól

A digitális gyermekvédelemről kérdezte a parlamentben Dúró Dóra Mi Hazánkos képviselő a miniszterelnököt. Dúró szerint a telefon alapú gyermekkor vége egy beteg társadalom lesz, így radikális lépéseket kell tenni ebben az ügyben. Dúró hivatkozott egy szakmai anyagra, amelynek elkészítésében a Bethesda gyermekkórház is részt vett, az ebben szereplő javaslat pedig, hogy 14 éves kor alatt ne legyen saját okoseszközük a gyerekeknek.

Orbán Viktor azt mondta, szeretnék megvédeni a gyermekeket, de nem akarják elvenni a szülőktől azt a lehetőséget, hogy úgy neveljék a gyerekeket a törvények keretein belül, ahogy jónak látják. A beavatkozástól a kormány nem zárkózik el, de ez körültekintést igényel, mert alapvetően szülőket illető jogot fognak korlátozni, mondta.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Orbán azt mondta, elfogadja, hogy a helyzet rossz, és sok szempont van, és meg kell vizsgálni, hogy az állam hol és meddig avatkozhat be a gyermeknevelés kérdésébe.

„Semmilyen lehetőséget nem zárunk ki, ezt a lehetőséget, hogy az állam itt milyen korlátokat állítson fel, folyamatosan vizsgáljuk", mondta, hozzátéve, hogy követi ebben a témában a nemzetközi példákat, például a skandináv és a francia jogalkotást.