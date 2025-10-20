Pitbull Magyarországra jön

Jövő júliusba először lép fel Magyarországon a rapper és raggaeton-szupersztár, Pitbull. Az I'm back! című európai turné magyar megállója a Puskás Arénában lesz, vele tart Lil Jon énekes, repper is.

A 2026. július 21-i koncertre október 22-től értékesítik a jegyeket kisebb körben, október 24-től pedig már mindenki vásárolhat.

A kétezertízes évekre felfutott zenész rajongói az utóbbi időben kopaszsapkában és napszemüvegben rajonganak – Pitbull minden koncertjére várja az imposztorokat. Egy virális trend 2026 nyarát már előre Pitbull Summerként aposztrofálja.

Fotó: Cody Scanlan/The Register/USA TODAY Network via Reuters Connect

Pitbull 2018-ban lépett volna fel a Székesfehérváron a Fezen fesztiválon, de azt a koncertet pár nappal korábban lefújták.