Rengeteg weboldal és alkalmazás elérhetetlen lett

Miután hiba lépett fel az Amazon Web Services (AWS) működésében, a fél internet leállt vagy még mindig akadozik. A Downdetector szerint sok oldal működése már helyre állt, de vannak weboldalak, amik még elérhetetlenek.

Több bank oldala is akadozik, a BBC azt írja, sokan arról számoltak be, hogy nem tudnak bejelentkezni az online felületeken és az alkalmazásokba sem, közösségi oldalakon pedig azt is jelezték páran, hogy kártyás fizetéseiket is elutasították.

Az alábbi oldalak továbbra is akadozva töltenek be: