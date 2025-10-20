Robert De Niro a Trump-ellenes tüntetésekről: Egy zsarnokkal másképp nem lehet szembeszállni

„A politikusok fel fogják ismerni, hogy vagy Trump haragjával, vagy a nép haragjával fognak szembenézniük. És jobban kellene félniük a nép haragjától” – mondta Robert De Niro kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, amikor az amerikai elnök intézkedései ellen tartott többmilliós tüntetésekről kérdezték. A színész nem először szólal fel Trump ellen, a világjárvány alatt idiótának nevezte, a követőinek pedig még korábban azt üzente, hogy „baszódjanak meg”.

A „No kings” című tüntetésekre vasárnapi interjújában reagálva azt mondta, hogy „csak így lehet szembeszállni egy zsarnokkal. Meg kell küzdeni vele, visszaszorítani és visszavonulásra kényszeríteni.”

Fotó: ROY ROCHLIN/Getty Images via AFP

A tüntetések címe egy 250 évvel ezelőtti, III. György király ellenes megmozdulásra utal. „Az amerikaiak kiihrdették a függetlenségüket, és véres háborút hívtak a demokráciáért. Azóta két és fél évszázadnyi demokrácia van mögöttünk. Gyakran kihívásokkal teli, zűrzavaros, de elengedhetetlen. Két világháborúban harcoltunk azért, hogy megőrizzük.” (Guardian)