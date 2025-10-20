Szalai Viviennél, a TV2 hírigazgatójánál is előkerült a tízmilliós Birkin táska

„Napi luxi: előkerült a tízmilliós Birkin táska a TV2 hírigazgatójánál , Szalai Viviennél is. Sőt, a barátnője posztja szerint a táska egy szülinapi tortát is megihletett…” – kezdi posztját Hadházy Ákos, aki két fotót is megosztott, egyet Szalai Birkinjéről, egyet pedig az említett tortáról.

Hadházy azt írta, hogy a tortáról a fotót „L.Vivien tette közzé, akivel Szalai Vivien posztjai szerint is szoros barátságban vannak egymással. A hölgy gyakori vendégként ad szépségápolási tanácsokat a TV2 nívós műsoraiban”. Ő is ott volt Szalai Viviennel, amikor a TV2 hírigazgatója helikopterrel, és tízmilliós karkötőben ment a Forma-1-re.

„Talán feltűnt Önöknek, hogy mintha kevesebb luxis képet tennének ki mostanában a NER-es luxushölgyek. Ez nem is csoda, ha igazak azok az információk, hogy Orbán személyesen, ordítva szúrta le némelyiküket. Persze nem a luxi miatt, azt ő is nagyban űzi, hanem hogy kirakják az Instára a képeket...Mondjuk Hatvanpusztát és a Zebrákat nehéz überelni” – írta Hadházy, és valóban kevesebb a kép, Szalai Vivien instagramjáról ugyanis rengeteg fotó eltűnt, most mindössze három képet lehet csak megnézni ott.

Arról, hogy mi kerül ennyibe a Hermès Birkinjében, amit előszeretettel vásárolnak a NER-asszonyok – például Rogán Barbara vagy Matolcsy Ádám felesége – hosszabban ebben a cikkben írtunk.