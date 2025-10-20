Szavazati jog nélkül csatlakozhatnának az EU-hoz az új országok

Az új országok teljes szavazati jog nélkül csatlakozhatnának az Európai Unióhoz, ezzel pedig, ahogy a Politico is írja, „életet lehelnének a bővítési folyamatba”, amit jelenleg a magyar miniszterelnök, vagyis Orbán Viktor és mások blokkolnak.

A Politico által megszellőztetett javaslat még korai stádiumban van, az erről szóló megbeszélésekről informáló három diplomata és egy EU-tisztviselő szerint a javaslatot minden jelenlegi tagállamnak jóvá kell hagynia. Az EU tagsági szabályainak módosítására irányuló javaslat szerint az új tagok teljes jogokat kapnának, miután az EU átalakította működési módját, hogy egyes országok nehezebben vétózhassanak.

Ez – ahogy a lap is írja – az EU bővítése mellett álló kormányok, például Ausztria és Svédország legújabb kísérlete arra, hogy „életet leheljenek a bővítései folyamatba”, amit a magyar kormány és még pár ország blokkol, attól tartva, hogy a bővítés nemkívánatos versenyt hozhat a helyi piacokra, vagy veszélyeztetheti a biztonsági érdekeket.

A kezdeményezés lehetővé tenné, hogy az EU-tagságra váró országok, mint Ukrajna, Moldova és Montenegró, élvezhessék az EU-tagság számos előnyét, de vétójog nélkül.