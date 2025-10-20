Tíz évre lesittelték a legveszélyesebb lengyel huligáncsoport vezetőjét

Első fokon tíz év letöltendő börtönre ítélték Katowicében „Maślakot”, a Ruch Chorzów focihuligánjainak vezetőjét. A Chorzów most másodosztályú csapatának Psycho Fans nevű huligáncsoportja a lengyel ügyészség szerint az ország legveszélyesebbike. A lengyel focihuligánok amúgy is Európa legbrutálisabbjai közé tartoznak, az ustawka néven elhíresült szervezett verekedések még korrekt összecsapásnak számítanak, ennél jóval súlyosabb néhány csoportnak a szervezett bűnözéssel való súlyos összefonódása.

A sziléziai szénbányászati központnak számító Chorzów csapatának huligánjainak Maślak vezette csoportja is ilyen volt: betörések, pénzbehajtás, lefizetések, pénzmosás volt többek között a rovásukon, ami miatt a csoport vezetőjét korábban már 15 évre ítélték egy másik perben, és ezen kívül is van még egy nem jogerős 12 éves ítélet ellene - írja a Gazeta Wyborcza.

Az ügyészség szerint a sziléziai alvilág egészét uraló banda szorosan együttműködött a Wisła Kraków huligánjaival, és a soport tagjai kifejezetten keresték az önmagáért való erőszakot. Ennek legsúlyosabb esete az volt, hogy 2017-ben megöltek egy huligánt a rivális GKS Katowice szurkolói közül. A Dariusz Pastor nevű áldozatot tízen üldözték autóval, majd gyalog, amikor pedig elesett, gumibotokkal és ököllel ütlegelték. A földön magatehetetlenül fekvő férfi fejére végül az egyikük még rá is ugrott, Pastor pedig belehalt a brutális bántalmazásba.

Maślak ekkor az üldözők között volt, de most nem csak emiatt kellett felelnie: hétfőn összesen 35 bűncselekmény miatt ült társaival együtt a vádlottak padján - többek között saját klubja, a Ruch Chorzów székházába is betört. A vádak bizonyításában kulcsszereplő volt két kiskorú koronatanú a huligáncsoportból, akik a letartóztatásuk után együttműködtek az ügyészséggel. Ők most hatósági védelem alatt állnak, a huligánetikett szerint ugyanis szigorúan tilos a hatóságokkal való bármiféle együttműködés.