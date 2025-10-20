Tusk visszaszólt Trumpnak: Moszkvára kell nyomást gyakorolni, nem Zelenszkijre

Donald Trump amerikai elnök vasárnap Washingtonban találkozott Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel. Trump a találkozó után a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy bízik a konfliktus lezárásának biztosításában, és hozzátette, hogy Putyin elnyert bizonyos területeket. „Valamit el fog venni” – mondta Trump. „Úgy értem, és harcoltak sok területe van. Úgy értem, elnyert bizonyos területeket”. Trump nem említette, hogy Oroszország támadta meg a szuverén Ukrajnát, magától értetődőnek vette, hogy egy megszálló erőnek joga van a fegyveres erővel megszerzett területhez.

Donald Tusk erre reagálva X-en azt írta: „Egyikünknek sem szabad nyomást gyakorolnia Zelenszkijre a területi engedményekkel kapcsolatban. Oroszországra kell nyomást gyakorolnunk, hogy állítsa le agresszióját. A megalkuvás soha nem vezetett igazságos és tartós békéhez.”

None of us should put pressure on Zelenskyy when it comes to territorial concessions. We should all put pressure on Russia to stop its aggression. Appeasement never was a road to a just and lasting peace. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 19, 2025

Trump és Zelenszkij feszült hangulatú találkozójáról vasárnap írtunk. A beszámolók szerint Trump sürgette az ukrán elnököt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére, mert Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy különben „elpusztítja” Ukrajnát.

Az amerikai elnök a megbeszélés közben állítólag félredobta az ukrajnai frontvonal térképeit, és ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij átadja az egész donbaszi régiót Putyinnak.

Közben a források szerint azokat a pontokat sorolta fel, amiket az orosz elnök mondott neki az előző napi telefonhívásuk során. Úgy tűnt, hogy az amerikai elnök egy az egyben átvette Putyin érvelésének számos pontját, még akkor is, ha azok ellentmondtak a saját, Oroszország gyengeségeiről szóló legutóbbi kijelentéseinek.

A találkozó így végül hasonlóan feszült hangulatú lett, mint a februári fehér házi találkozás, amelyben Trump és J. D. Vance alelnök is nekiesett Zelenszkijnek.