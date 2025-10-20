Lángok csaptak fel a MOL százhalombattai finomítójában, robbanások hangja is hallatszott

Hétfő éjjel 11 órakor közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hogy kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán. Csőzik László érdi polgármester Facebook-posztjából addigra már lehetett tudni, hogy a MOL százhalombattai finomítójában csaptak fel a lángot. Csőzik azt írta: „Az imént beszéltem a katasztrófavédelem helyi vezetőjével, aki éppen oda tart (...) Az egyik üzemben ütött ki tűz, azt sikerült lokalizálni”.

A finomító lángba borult része

Érdi és környékbeli Facebook-csoportokban, illetve a lapunkhoz érkezett olvasói levelekben robbanásról, továbbá nagy füstről, lángokról, valamint szirénázásokról írnak. Egy olvasónk, Balázs videót is küldött.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a MOL saját tűzoltói kezdték meg az oltást, emellett az érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi és hivatásos tűzoltókat, a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, továbbá a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort is riasztották a tűzhöz.

A MOL azt közölte, hogy a Dunai Finomító úgynevezett AV3-as üzemében ütött ki a tűz, amit lokalizáltak a tűzoltók, akik jelenleg is dolgoznak a területen. Az olajtársaság tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. Ez egy úgynevezett desztilállóüzem, ami 1972-ben készült el (magát a finomítót 1965-ben adták át, vagyis idén 60 éves). A finomítóban összesen mintegy ötven üzem van.

Az Időkép egyik, a tököli reptéren elhelyezett, éppen Százhalombatta felé fordított webkameráján látszik, amint az első lángcsóvák felcsapnak nem sokkal este 10 óra előtt, majd újabb lángnyelvek jelennek meg, amiket kisebb-nagyobb robbanások követnek.

De nemcsak ezen a webkamerán, hanem többek között a XI. kerületi, sasadi kamerán, a Széchenyi-hegyen elhelyezetten, de még a szentendrei kamerán is látszanak a fellobbanó lángok és a robbanások.

A helyszínre kiérkezett munkatársunk azt írta, „távolabb láttam vízágyúkat dolgozni” a finomítónál, „és pár rendőr ment villogva”. Azt is írta ehhez a fotóhoz, hogy „ezen az oszlopon mindig van láng, de nem ekkora”.

Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Később a finomító bejáratánál azt látta, hogy folyamatosan villognak a kék-piros villogók, illetve nagyon büdös olajszag terjeng a levegőben.

A MOL fegyveres biztonsági őrei rendőröket hívtak az érkezésekor, akik a hivatalos tájékoztatást megerősítve azt mondták, hogy a balesetben senki nem sérült meg.

A finomító bejárata Fotó: Kaufmann Balázs

A MOL százhalombattai finomítójában nem ez az első tűzeset, igaz, eddig hasonló esetre csak egyszer volt példa (legalábbis nem találtunk másikra utaló jelet). 2022 júniusában kisebb tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító atmoszférikus és vákuumdesztillációs-2 (AV-2) üzemében, ezért az üzem akkor egy időre le is állt. Vélhetően a mostani tűz után sem folytatódik zökkenőmentes a termelés Százhalombattán.